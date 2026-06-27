हेमा मालिनी की बेटी को खल रही है ‘प्यार की कमी’, तलाक के बाद प्यार की तलाश में हैं ईशा देओल, खुद को बताया rom com woman

हाल ही में कर्ली टेल्स के साथ हुए एक पॉडकास्ट में हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल ने अपनी निजी जिंदगी पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि तलाक के बाद से उन्हें अपने जीवन में प्यार की कमी खलती है.

बता दें कि ईशा देओल और भरत तख्तानी ने 7 फरवरी, 2024 को अपने अलग होने की घोषणा की थी. 12 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उन्होंने तलाक ले लिया. हालांकि वे दोनों अपनी दो बेटियों, राध्या और मिराया की संयुक्त रूप से परवरिश करते रहेंगे.

खलती है प्यार की कमी

हाल ही में एक बातचीत में, ईशा देओल ने दोबारा प्यार पाने की उम्मीद जताई और बताया कि उन्हें अपने जीवन में प्यार की कितनी कमी खलती है. कर्ली टेल्स के एक पॉडकास्ट में ईशा देओल ने कहा, “मुझे लगता है कि प्यार और रोमांस किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिनकी मुझे फिलहाल कमी महसूस हो रही है. मुझे रोमांटिक होना बहुत पसंद है. मैं पूरी तरह से रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की दीवानी हूं. मुझे प्रेम गीत और प्रेम कहानियां बहुत पसंद हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “नहीं, ये बातें नहीं बदलतीं. ब्रेकअप होते रहते हैं. मेरे भी अतीत में बॉयफ्रेंड रहे हैं जिनसे मेरा ब्रेकअप हुआ है. ये सब होता रहता है, लेकिन इससे प्यार के प्रति मेरा मूल विचार कमजोर नहीं होता. हम सब हेमा जी और धर्मेंद्र जी के बीच निःशर्त प्रेम को देखते हुए बड़े हुए हैं.”

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि अलगाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन भरत तख्तानी और वह इस बात से अवगत थे कि सार्वजनिक हस्तियों के रूप में उन्हें एक निश्चित दौर से गुजरना होगा और इसे गरिमा के साथ संभालना होगा.

ईशा देओल की शादी

ईशा देओल और भरत तख्तानी ने साल 2012 में शादी की थी और 11 साल के वैवाहिक जीवन के बाद 2024 में दोनों ने अलग होने की घोषणा की. हालांकि उन्होंने अपने अलगाव का कारण सार्वजनिक रूप से कभी नहीं बताया, लेकिन दंपति ने एक संयुक्त बयान जारी कर पुष्टि की कि यह निर्णय “आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से” लिया गया था.

उनके बयान में कहा गया है, “हमने आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग होने का फैसला किया है. जीवन में इस बदलाव के दौर में, हमारे दोनों बच्चों का हित और कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा. हम आपसे निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं.” बता दें कि इस बीच, ईशा देओल के पूर्व पति भरत तख्तानी को उद्यमी मेघना लखानी के रूप में नया प्यार मिल गया है. व्यवसायी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने रिश्ते की पुष्टि की. मेघना के साथ प्यार भरी तस्वीर साझा करते हुए भरत ने लिखा, “मेरे परिवार में आपका स्वागत है.” उन्होंने हैशटैग “इट्स ऑफिशियल” भी लिखा और सार्वजनिक रूप से रिश्ते को स्वीकार किया.