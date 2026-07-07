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धर्मेंद्र की आखिरी सलाह याद कर भावुक हुईं हेमा मालिनी, सनी-बॉबी को लेकर भी कही दिल छू लेने वाली बात

Hema Malini on Dharmendra: हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र द्वारा अपनी मृत्यु से पहले परिवार को दी गई अंतिम सलाह साझा की है. जिसमें उन्होंने कहा था कि वे चाहते थे कि परिवार हमेशा एकजुट रहे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 7, 2026 5:14:17 PM IST

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र द्वारा दी गई आखिरी सीख को किया याद
हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र द्वारा दी गई आखिरी सीख को किया याद


दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र से जुड़ी एक भावुक याद साझा की. उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र ने परिवार को हमेशा एकजुट रहने की सलाह दी थी. हेमा ने यह भी कहा कि उनके सनी देओल और बॉबी देओल के साथ अच्छे रिश्ते हैं और दोनों बेहद अच्छे इंसान हैं.

हेमा मालिनी ने क्या कहा?

हिंदी रश से बात करते हुए हेमा ने कहा कि धर्मेंद्र का अंतिम संदेश परिवार के रूप में जुड़े रहने पर केंद्रित था. अभिनेत्री ने बताया, ‘उन्होंने (धर्मेंद्र) बिल्कुल यही कहा था, ‘परिवार के साथ रहो, हमेशा साथ रहो. चाहे जो भी काम हो, परिवार को महत्व देना चाहिए.’ 

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सनी और बॉबी के साथ अपने बंधन को याद करते हुए, उन्होंने दोनों अभिनेताओं के बारे में स्नेहपूर्वक बताया और कहा कि सार्वजनिक नजरों से दूर परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध हैं. 

बॉबी और सनी को लेकर हेमा मालिनी ने क्या कहा?

हेमा मालिनी ने आग बातचती में कहा, ‘बॉबी और सनी बहुत अच्छे लड़के हैं. सनी बहुत अच्छा है और बॉबी बहुत नेक है. हम हमेशा साथ रहते हैं. हम प्रचार नहीं करते. हम आपस में एक मजबूत बंधन साझा करते हैं. हम एक बहुत खुशहाल परिवार हैं.’

एक नजर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात 1960 के दशक में फिल्मों में काम करते समय हुई थी. बाद में वे हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक बन गए. उन्होंने ‘शोले’, ‘सीता और गीता’, ‘ड्रीम गर्ल’ और ‘द बर्निंग ट्रेन’ जैसी हिट फिल्मों में एक साथ काम किया. धीरे-धीरे दोनों को प्रेम हो गया था. 

हालांकि, उस समय धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी और उनके चार बच्चे थे, जिनमें अभिनेता सनी देओल और बॉबी देओल शामिल थे. हेमा के माता-पिता के शुरुआती विरोध के बावजूद, दोनों ने 1980 में शादी कर ली. 

यह खबर भी पढ़ें: भगवान श्रीकृष्ण बनकर घर-घर में पूजे गए, लेकिन इसी किरदार ने छीन लिए काम; दर्दनाक है इस स्टार की कहानी

Tags: bobby deolDharmendrahema maliniSunny Deol
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