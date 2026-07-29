Home > मनोरंजन > जब एक हीरोइन के लिए लड़ बैठो 2 दिग्गज, फिर हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा, हेमा मालिनी से शादी करने वाले थे जितेंद्र, तभी धर्मेंद्र ने किया ऐसा…

जब एक हीरोइन के लिए लड़ बैठो 2 दिग्गज, फिर हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा, हेमा मालिनी से शादी करने वाले थे जितेंद्र, तभी धर्मेंद्र ने किया ऐसा…

Hema Malini: बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल से मशहूर हेमा मालिनी की खूबसूरती पर कभी कई दिग्गज सितारे लट्टू हुआ करते थे. दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र से शादी करने से पहले एक्ट्रेस को जितेंद्र अपना बनाना चाहते थे. फिर क्या हुआ? जानिए पूरी स्टोरी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 29, 2026 5:33:51 PM IST

हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे जितेंद्र
हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे जितेंद्र


जितेंद्र, जिन्हें जंपिंग जैक नाम से हिंदी सिनेमा में पहचाना जाता है. अभिनेता को अभिनय के अलावा उनके डांस की वजह से भी जाना जाता था.लेकिन आज हम आपको एक्टर की उस प्रेम कहानी की दास्तां बताएंगे, जो मुकम्मल होते-होते अधूरी रह गई. जानिए कैसे हेमा मालिनी से शादी करते-करते नहीं हो पाई. आखिर ऐसा क्या हुआ ऐन वक्त पर?

14 की उम्र में हो गया था प्यार

जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है. आपको बता दें कि जितेंद्र की असल जिंदगी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं थी. एक ऐसी 
प्रेम कहानी जो मुकम्मल तो हुई, लेकिन उससे पहले एक सुपरस्टार की दुल्हन बनते बनते रह गई. अभिनेता जब 14 साल के थे तब उन्हें शोभा कपूर से प्यार हुआ था. शोभा ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस थी. जब जितेंद्र स्ट्रगल कर रहे थे शोभा उनके साथ खड़ी थी.

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हेमा मालिनी को दिल दे बैठे धर्मेंद्र

जितेंद्र की जिंदगी की कहानी में मोड़ तब आया जब 1970 के दशक में जितेंद्र का नाम ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ जुड़ा. दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे. बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों के परिवार चेन्नई में गुपचुप शादी करने के लिए इकट्ठा हो गए थे. कहते हैं कि इस शादी की खबर शोभा कपूर को लग गई. उन्होंने तुरंत धर्मेंद्र को फोन किया. धर्मेंद्र जो खुद हेमा मालिनी 
के प्यार में पागल थे शोभा को लेकर सीधे मद्रास पहुंच गए. वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ.

धर्मेंद्र ने तुड़वा दी शादी

धर्मेंद्र ने हंगामा किया और आखिरकार वो शादी टूट गई. इसके बाद साल 1974 में जितेंद्र ने अपनी पुरानी मोहब्बत शोभा से शादी कर ली. जितेंद्र ने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ. 

साल 2018 में आया तूफान

साल 2018 में जितेंद्र जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया. जितेंद्र पर उनकी ही एक चचेरी बहन ने दुष्कर्म का बेहद गंभीर आरोप लगाया. आरोप लगाने वाली महिला के मुताबिक यह घटना साल 1971 की थी. यानी लगभग 47 साल पुरानी. महिला ने दावा किया कि जितेंद्र उन्हें शिमला में अपनी फिल्म की शूटिंग दिखाने के बहाने ले गए थे. जहां एक होटल के कमरे में उन्होंने शराब के नशे में उसका उत्पीड़न किया. इस मामले में हिमाचल प्रदेश के शिमला में जितेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. हालांकि, बाद में अभिनेता ने इन आरोपों को नकार दिया था. और एफआईआर रद्द कर दिया था. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘गटर जनरेशन’ वाले बयान पर कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी, जब हुई आलोचना तो दी सफाई; बोलीं- क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे?

Tags: Dharmhema malini
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