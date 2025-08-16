कान्हा की भक्ति में डूबी Hema Malini, यशोदा बन मनाया श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार…वीडियो जारी कर दी लोगों को बधाई

Hema Malini Krishna Janmashtami Celebration: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी 16 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार मना रही हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इस खास मौके पर भी उन्होंने अपने फैंस के लिए एक खास वीडियो शेयर किया है। आज कान्हा के जन्मदिन पर वह बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रही हैं।

हेमा मालिनी ने वीडियो शेयर कर दी बधाई

उन्होंने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में यशोदा मां का रूप धारण कि हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को और भी खास बना दिया है। हेमा मालिनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस को यह वीडिया काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने यह वीडियो कान्हा के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को साझा किया है। उन्होंने इस वीडियो के जरिए सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे रही हैं।







यशोदा रूप में नजर आईं एक्ट्रेस

वीडियो में एक्ट्रेस हेमा मालिनी बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उन्होंने पिंक कलर की काफी सुंदर लहंगा-चोली पहनी हुई है। उन्होंने माथे पर टीका और गले में फूलों की माला पहनी हुई है। लाइट मेकअप के साथ उन्होंने कानों में झुमके भी पहने हुए हैं। यह उनके लुक को और भी खास बना रहा है। वह मां यशोदा के रूप में बेहद सुंदर लग रही हैं। उन्होंने वीडियो के शुरूआत में एक मंत्र के साथ लोगों को बधाई दी।

बेहद दमदार है The Bengal Files की कहानी, ट्रेलर ने सामने आते ही मचा दिया धमाल…एक-एक सीन देख कांप उठेगी आपकी रूह!

मंत्र जाप कर दी शुभकामनाएं

उन्होंने कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि- आप सभी को जन्माष्टमी की खूब सारी बधाई। एक कलाकार और भाक्त होने के नाते मैंने हर साल इसी तरह ये पावन त्यौहार मनाया है। इस अवसर पर आप अपने मन मंदिर में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण कर दीप जलाएं। जय श्रीकृष्णा… हैप्पी जन्माष्टमी।

तो ये है Urfi Javed का बॉयफ्रेंड…जिसकी एक्ट्रेस ने तोड़ दी थी शादी, पहली ही मुलाकात में हो गया था प्यार!