Home > मनोरंजन > Hema Malini Biopic: करीना कपूर, आलिया भट्ट नहीं; बल्कि इस हीरोइन को ‘ड्रीमगर्ल’ के रोल में देखना चाहती हैं हेमा मालिनी, किया चौंकाने वाला खुलासा

Hema Malini Biopic: करीना कपूर, आलिया भट्ट नहीं; बल्कि इस हीरोइन को ‘ड्रीमगर्ल’ के रोल में देखना चाहती हैं हेमा मालिनी, किया चौंकाने वाला खुलासा

हाल ही में वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी से उनकी बायोपिक को लेकर सवाल पूछा गया है, जिस पर हेमा मालिनी ने अपनी राय रखी है. उन्होंने बताया कि अपनी बायोपिक में वो दीपिका पादुकोण को 'ड्रीमगर्ल' का किरदार निभाते हुए देखना चाहती हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 13, 2026 12:58:52 PM IST

हेमा मालिनी
हेमा मालिनी


Deepika Padukone will play role in Hema Malini Biopic: हाल ही में हेमा मालिनी ने फिल्म इंडस्ट्री में 60 सालों का सुनहरा सफर पूरा किया है. इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि अपनी बायोपिक में वो किस एक्ट्रेस को अपना किरदार निभाते हुए देखना चाहती हैं तो उनका जवाब सुनकर सब चौंक गए.

हेमा मालिनी ने कहा कि दीपिका पादुकोण उनकी बायोपिक में उनका किरदार निभा सकती हैं. इसके साथ ही इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमा मालिनी की बायोपिक में दीपिका पादुकोण उनका किरदार निभा सकती हैं.

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हेमा मालिनी और दीपिका पादुकोण का रिश्ता  

जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि क्या वह दीपिका को अपनी जीवनी पर आधारित फिल्म में उनकी भूमिका निभाने के लिए आदर्श विकल्प मानती हैं, तो हेमा ने कहा, ‘अगर वह चाहे तो वह कर सकती है. कोई भी कर सकता है. दीपिका एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़की है.’ बता दें कि हेमा मालिनी और दीपिका पादुकोण के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं. 2015 में, दिग्गज वेटेरन अभिनेत्री ने राम कमल मुखर्जी द्वारा लिखित अपनी 2017 की जीवनी, ‘हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल’ के विमोचन के लिए भी दीपिका को ही चुना था. इसके अलावा इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच एक और दिलचस्प संबंध है. दीपिका ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म ‘ओम शांति ओम’ में जो दो किरदार निभाए थे, उनमें से एक हेमा मालिनी से प्रेरित था. फिल्म में उनके किरदार, शांतिप्रिया को ‘ड्रीम गर्ल’ कहा गया था, यह उपाधि 1970 और 1980 के दशक से ही हेमा मालिनी के साथ जुड़ी हुई है.

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हेमा मालिनी का शानदार करियर

बॉलीवुड की ‘ड्रीम गर्ल’ के नाम से मशहूर हेमा मालिनी एक अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ, शास्त्रीय नृत्यांगना और फिल्म निर्माता हैं. उन्होंने 1960 के दशक के अंतिम दौर में प्रसिद्धि हासिल की और 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा पर अपना दबदबा कायम रखा. उन्होंने राज कपूर के साथ सपनों का सौदागर (1968) फिल्म से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया और उसके बाद सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, सत्ते पे सत्ता, द बर्निंग ट्रेन, जुगनू और बागबान सहित कई प्रतिष्ठित फिल्मों में अभिनय किया.

Tags: bollywoodDeepika Padukonehema malini
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