लाशों के बीच महीनों पैदकर चलकर आई भारत, भूख और डर के साये में जिया; फिर कैसे बनीं बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस, जानिए

हम जिस हसीना की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि हेलन हैं. इस एकट्रेस और डांसर के थिरकते कदमों पर पूरा देश झूम उठता था. लेकिन कभी वही नन्हे कदम भूख और खौफ के साए में जंगलों के बीच लाशों को पार कर रहे थे. साल 1942 का वो भयानक दौर जब जापानी गोलियों से बचने के लिए एक 4 साल की बच्ची अपनी मां के साथ महीनों पैदल चलकर भारत पहुंची. रास्ते में भूख से भाई का दम टूट गया. इस दर्दनाक मंजर को देखने वाली हेलन ने कुछ समय बाद बॉलीवुड दुनिया में ऐसी पहचान बनाई कि वो मिसाल बन गया. आइए जानते हैं उनकी कहानी के बारे में.

बर्मा में हुआ था जन्म

हेलेन का जन्म 21 नवंबर 1938 को रंगून, बर्मा में हुआ था, जो वर्तमान में म्यांमार है. उनके पिता जॉर्ज डेसम्मियर एक एंग्लो इंडियन थे और मां मर्लिन बर्मा की थी. हेलेन का एक छोटा भाई रोजर भी था. जब हेलन बहुत छोटी थी तभी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके पिता का निधन हो गया. जिसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई.

भारत भागने को हुईं मजबूर

1941-42 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने बर्मा पर हमला किया तो वहां अफरातफरी मच गई. ब्रिटिश सरकार ने बर्मा खाली करने का आदेश दिया. गाड़ियों और जहाजों के साधन खत्म हो चुके थे. इसलिए उस वक्त 4 वर्षीय हेलन अपनी गर्भवती मां और भाई के साथ भारत तक पैदल यात्रा शुरू की. यह रास्ता घने जंगलों, नदियों और दलदली पहाड़ियों से होकर गुजरता था.

छोटे भाई की भूख से हो गई मौत

इस भयानक सफर के दौरान हेलन के छोटे भाई की भूख और बीमारी के कारण मौत हो गई जिसे रास्ते में ही छोड़ना पड़ा. दुर्गम रास्ते और कठिनाइयों की वजह से हेलन की मां का गर्भपात भी इसी सफर के दौरान हो गया था. धीरे-धीरे पैदल ही जंगलों और पहाड़ियों के रास्ते भारत, कोलकाता और फिर मुंबई पहुंची.

हेलन ने आर्थिक तंगी के कारण फिल्मों में रखा कदम

मुंबई में मां की बीमारी और पैसों की सख्त तंगी के कारण हेलन को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी. परिवार को आर्थिक संकट से निकालने के लिए महज 13 से 14 साल की उम्र में हेलन ने फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया.

अपनी से बड़ी उम्र के डायरेक्टर से की शादी

1957 में उन्होंने खुद से काफी बड़े निर्देशक पी एन अरोड़ा से शादी की. हालांकि वित्तीय विवादों और धोखाधड़ी के कारण 1974 में यह शादी टूट गई. जिससे हेलन को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा. निजी जिंदगी में उतार-चढ़ाव और वित्तीय संकटों से गुजरने के बाद 1981 में मशहूर राइटर सलीम खान से शादी कर हेलन खान परिवार की एक अटूट कड़ी बन गई. और बॉलीवुड की दुनिया की ये जानी-मानी फैमिली है.

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