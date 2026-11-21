90s Bollywood Actress: मशहूर एक्टर हेलेन को हावड़ा ब्रिजम, आवारा, चाइना टाउन, तीसरी मंज़िल और कई दूसरी फिल्मों में उनकी एक्टिंग के लिए पसंद किया गया था. अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस की वजह से वो ‘डांसिंग क्वीन’ के नाम से भी मशहूर थीं. यह मशहूर एक्ट्रेस अरबाज खान के होस्ट किए गए चैट शो, द इनविंसिबल्स में तीसरी गेस्ट थीं. बॉलीवुड बबल पर खास तौर पर जारी एक इंटरव्यू में, हेलेन ने बर्मा से माइग्रेट करते समय अपने परिवार की मुश्किलों को याद किया और बताया एक्टिंग से पहले उन्होने कैसी जिंदगी जी है.

बर्मा से माइग्रेट करते समय की मुश्किलों पर हेलेन

जब अरबाज खान ने मशहूर एक्ट्रेस से बर्मा से माइग्रेट करते समय उनके परिवार की मुश्किलों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो 9 महीने तक पैदल चलकर इंडिया आए थे. उन्होंने कहा, “इसका सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है. मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन यहाँ-वहाँ की छोटी-मोटी घटनाएँ मुझे याद हैं. यह बर्मा से आते समय की बात है, जापानी हमले के दौरान. हमें ट्रेक करना पड़ा. हम यहाँ पैदल आए.” इस अनुभवी एक्टर ने आगे बताया कि बर्मा से लगभग 300-350 लोग माइग्रेट हुए. उन्होंने बताया कि वो उनकी माँ, उनका छोटा भाई और वो थीं. हेलेन जी ने कहा, “मेरी माँ, मेरा छोटा भाई और मैं. और मेरी माँ भी प्रेग्नेंट थीं और उन्होंने वहाँ मेरी छोटी बहन को खो दिया.”

9 महीने में पहुंची भारत

उन्होंने आगे कहा, “जब हम बर्मा एयरपोर्ट गए, आखिरी फ्लाइट पकड़ने के लिए. लेकिन जापानी आए और आखिरी एयरक्राफ्ट पर बम गिरा दिया. मुझे एक घटना याद है जब एयरपोर्ट पर बम गिरा था, तो उसने खुद को अपने दो बच्चों के ऊपर रख लिया था. मुझे वो बहुत अच्छे से याद है. फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं. क्योंकि उसके बाद हम साथ आए और बर्मा से बाहर निकलने लगे. मुझे लगता है कि यह 9 महीने का ट्रेक था.”

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भारत में आकर बदली किस्मत

जब उनसे पूछा गया कि जब वो इंडिया आईं तो उनकी पहली डेस्टिनेशन क्या थी, तो इस पुरानी एक्ट्रेस ने कहा, “इंडिया में, यह असम था.” जब अरबाज खान ने पूछा कि क्या वो अगली बार मुंबई आएंगी, तो एक्ट्रेस ने कहा, “नहीं नहीं. यह कोलकाता था. कोलकाता से हम अपने सौतेले पिता के साथ गए. हम हैदराबाद गए. हैदराबाद से हम बॉम्बे आए.” इस बीच, इस पुरानी एक्ट्रेस को बॉलीवुड के गोल्डन एरा की सबसे डिमांडिंग डांसर्स में से एक के तौर पर जाना जाता है. 21 नवंबर, 1938 को म्यांमार के बर्मा में जन्मी, वो कम उम्र में अपने परिवार के साथ भारत आ गईं. जिन्हें नहीं पता, जब जापानी सेना ने बर्मा पर हमला किया, तो इस मशहूर एक्टर के परिवार ने भारत आने का फैसला किया.