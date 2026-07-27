Home > मनोरंजन > 10 बार मांगा तलाक फिर भी डिंपल कपाड़िया करती रहीं इंकार! राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर ने किया खुलासा

10 बार मांगा तलाक फिर भी डिंपल कपाड़िया करती रहीं इंकार! राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर ने किया खुलासा

हाल ही में राजेश खन्ना के साथ अंतिम समय तक रहने वाली उनकी लिव-इन पार्टनर अनीता आडवाणी ने बताया कि सुपरस्टार ने अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया से 10 बार तलाक मांगा, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया.

By: Shivangi Shukla | Published: July 27, 2026 2:18:11 PM IST

राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया
राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया


लेजेंड्री वेटेरन एक्टर राजेश खन्ना जितना अपनी फिल्मों के लिए सुर्ख़ियों में रहे हैं, उतना ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. उनकी शादी से लेकर अलग रहने तक की खबरों ने खूब चर्चा बटोरी थी.  

राजेश खन्ना ने 16 साल की डिंपल कपाड़िया से शादी की, लेकिन बाद में उनसे अलग हो गए. इसके बाद वो अनीता आडवाणी के साथ लिव-इन में रहने लगे थे. हाल ही में अनीता आडवाणी ने बताया कि राजेश खन्ना; डिंपल से तलाक मांगते-मांगते थक गए, लेकिन उन्होंने हमेशा इंकार किया.

You Might Be Interested In

10 बार तलाक से किया इंकार  

हाल ही में एक साक्षात्कार में, उन्होंने दावा किया कि खन्ना ने अपनी अलग रह रही पत्नी डिंपल कपाडिया से बार-बार तलाक लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें तलाक नहीं मिल पाया था. राजेश खन्ना ने 1973 में डिंपल कपाडिया से शादी की, जब वह महज 16 साल की थीं. बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना के जन्म के बाद, यह कपल 1982 में अलग हो गया, लेकिन उन्होंने कभी कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया. राजेश खन्ना का बाद में अनीता आडवाणी के साथ घनिष्ठ संबंध रहा, जिन्होंने यह दावा किया है कि वे 2012 में उनकी मृत्यु तक एक दशक से अधिक समय तक साथ रहे.

अनीता आडवाणी की कानूनी लड़ाई

मेरी सहेली से बात करते हुए अनीता ने कहा कि उनके मामले को विवाह कानूनों के नजरिए से गलत तरीके से देखा गया है. उन्होंने कहा, “मेरा मामला हिंदू विवाह कानून के तहत चलाया गया है, जिससे मेरा लेना-देना नहीं है. यहाँ से सिविल कोर्ट में भेज दिया गया. सिविल कानून अलग हैं. विवाह के स्वरूप का रिश्ता मैं तो कहती हूँ कि पत्नी नहीं है. यह जो कानून बना है, उसमें ‘विवाह के स्वरूप का रिश्ता’ उसमें लिव-इन पार्टनर भी आती है, बहन भी आती है, माँ भी आती है. उन्होंने आगे दावा किया कि राजेश खन्ना कानूनी तौर पर अपनी शादी खत्म करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर सके.

पहले सुपरस्टार बने राजेश खन्ना 

राजेश खन्ना, जिनका जन्म 1942 में जतिन खन्ना के रूप में हुआ था, आराधना (1969) के बाद लगातार हिट फिल्में देकर हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने. हालांकि, 1970 के दशक के मध्य में जब उनका करियर ढलान पर आया, तो अभिनेता ने खुलकर स्वीकार किया कि उन्हें असफलता से निपटना मुश्किल हो रहा था. 1990 में मूवी पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में, उन्होंने याद किया कि सफलता और असफलता ने उन्हें भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित किया था.

Tags: bollywoodentertainmentrajesh khanna
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026

तेजी से वजन घटाने में असरदार हैं ये 5 चीजें!

July 26, 2026

कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

July 26, 2026

2026 में भारत के लिए कितने खिलाड़ियों ने किया डेब्यू?...

July 26, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए तरबूज के बीज?

July 26, 2026
10 बार मांगा तलाक फिर भी डिंपल कपाड़िया करती रहीं इंकार! राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर ने किया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

10 बार मांगा तलाक फिर भी डिंपल कपाड़िया करती रहीं इंकार! राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर ने किया खुलासा
10 बार मांगा तलाक फिर भी डिंपल कपाड़िया करती रहीं इंकार! राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर ने किया खुलासा
10 बार मांगा तलाक फिर भी डिंपल कपाड़िया करती रहीं इंकार! राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर ने किया खुलासा
10 बार मांगा तलाक फिर भी डिंपल कपाड़िया करती रहीं इंकार! राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर ने किया खुलासा