10 बार मांगा तलाक फिर भी डिंपल कपाड़िया करती रहीं इंकार! राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर ने किया खुलासा

लेजेंड्री वेटेरन एक्टर राजेश खन्ना जितना अपनी फिल्मों के लिए सुर्ख़ियों में रहे हैं, उतना ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. उनकी शादी से लेकर अलग रहने तक की खबरों ने खूब चर्चा बटोरी थी.

राजेश खन्ना ने 16 साल की डिंपल कपाड़िया से शादी की, लेकिन बाद में उनसे अलग हो गए. इसके बाद वो अनीता आडवाणी के साथ लिव-इन में रहने लगे थे. हाल ही में अनीता आडवाणी ने बताया कि राजेश खन्ना; डिंपल से तलाक मांगते-मांगते थक गए, लेकिन उन्होंने हमेशा इंकार किया.

10 बार तलाक से किया इंकार

हाल ही में एक साक्षात्कार में, उन्होंने दावा किया कि खन्ना ने अपनी अलग रह रही पत्नी डिंपल कपाडिया से बार-बार तलाक लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें तलाक नहीं मिल पाया था. राजेश खन्ना ने 1973 में डिंपल कपाडिया से शादी की, जब वह महज 16 साल की थीं. बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना के जन्म के बाद, यह कपल 1982 में अलग हो गया, लेकिन उन्होंने कभी कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया. राजेश खन्ना का बाद में अनीता आडवाणी के साथ घनिष्ठ संबंध रहा, जिन्होंने यह दावा किया है कि वे 2012 में उनकी मृत्यु तक एक दशक से अधिक समय तक साथ रहे.

अनीता आडवाणी की कानूनी लड़ाई

मेरी सहेली से बात करते हुए अनीता ने कहा कि उनके मामले को विवाह कानूनों के नजरिए से गलत तरीके से देखा गया है. उन्होंने कहा, “मेरा मामला हिंदू विवाह कानून के तहत चलाया गया है, जिससे मेरा लेना-देना नहीं है. यहाँ से सिविल कोर्ट में भेज दिया गया. सिविल कानून अलग हैं. विवाह के स्वरूप का रिश्ता मैं तो कहती हूँ कि पत्नी नहीं है. यह जो कानून बना है, उसमें ‘विवाह के स्वरूप का रिश्ता’ उसमें लिव-इन पार्टनर भी आती है, बहन भी आती है, माँ भी आती है. उन्होंने आगे दावा किया कि राजेश खन्ना कानूनी तौर पर अपनी शादी खत्म करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर सके.

पहले सुपरस्टार बने राजेश खन्ना

राजेश खन्ना, जिनका जन्म 1942 में जतिन खन्ना के रूप में हुआ था, आराधना (1969) के बाद लगातार हिट फिल्में देकर हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने. हालांकि, 1970 के दशक के मध्य में जब उनका करियर ढलान पर आया, तो अभिनेता ने खुलकर स्वीकार किया कि उन्हें असफलता से निपटना मुश्किल हो रहा था. 1990 में मूवी पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में, उन्होंने याद किया कि सफलता और असफलता ने उन्हें भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित किया था.