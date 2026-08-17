Hayden Panettiere Death: कौन थीं हेडन पैनेटीयर? जिनका 36 साल की उम्र में हुआ निधन, कैसे हुई ‘हीरोज’ फैम एक्ट्रेस की मौत?

Hayden Panettiere Death Reason | Hayden Panettiere Death News: ‘हीरोज’ और ‘नैशविले’ जैसे शोज से चर्चित अभिनेत्री हेडन पैनेटीयर का 36 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी. हालांकि, उनकी मौत को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

पिता ने की मौत की पुष्टि

हॉलीवुड अभिनेत्री हेडन पैनेटीयर, जो 21 अगस्त को अपना 37वां जन्मदिन मनाने वाली थीं. इससे पहले उनका निधन हो गया. एक्ट्रेस के पिता ने अपने बयान में कहा, ‘हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारी प्यारी हेडन का दुखद निधन हो गया. वह एक अविश्वसनीय रोशनी और प्रकृति की शक्ति थीं, जिन्होंने उन सभी के लिए बहुत सारा प्यार और खुशी लाई जो उन्हें जानते थे. और उन लाखों लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें स्क्रीन पर देखा था.’

कैसे हुई मौत?

एक्ट्रेस के पिता ने एबीसी न्यूज़ को दिए एक बयान में उनकी मृत्यु की पुष्टि की. लेकिन अभिनेत्री की मौत के कारणों को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

कौन थीं हेडन पैनेटीयर?

हेडन पैनेटीयर ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया और टेलीविजन और फिल्म में अपनी पहचान बनाई. उन्हें साइंस-फ़िक्शन ड्रामा ‘हीरोज’ में क्लेयर बेनेट के रोल से काफी पहचान मिली, जो 2006 से 2010 तक चला. बाद में उन्होंने म्यूज़िकल ड्रामा नैशविले में जूलियट बार्न्स का रोल किया , यह रोल उन्होंने 2012 से 2018 तक निभाया.

उनकी फिल्मों की बात करें, तो उन्हें ‘रिमेम्बर द टाइटन्स’ , ‘रेजिंग हेलेन’ , ‘आइस प्रिंसेस’ , ‘आई लव यू’, ‘बेथ कूपर’ , ‘स्क्रीम 4’ और ‘स्क्रीम VI’ में देखा गया था. इसके अलावा वह टेलीविजन फिल्म अमांडा नॉक्स में भी दिखाई दीं.

उनका निधन उस ‘मेमॉयर’ के रिलीज होने के कुछ समय बाद हुआ था, जिसमें उनके ऑनस्क्रीन करियर के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें भी साझा की गई थीं.

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