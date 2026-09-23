Hayden Panettiere Death Mystery: सामने आया हेडन पैनेटीयर की मौत का रहस्य, बॉयफ्रेंड मौजूद था और कुछ घंटों में हो गया कांड

Hayden Panettiere Death Mystery: हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हेडन पैनेटीयर (Hollywood Actress Hayden Panettiere) की संदिग्ध हालात में हुई मौत को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है. एक्ट्रेस हेडन पैनेटीयर की मौत 16 अगस्त, 2026 को साउथ कैरोलिना के ग्रीनविले में एक घर में 36 साल की उम्र में हुई.मौके पर ऑन-ऑफ बॉयफ्रेंड ब्रायन हिकरसन और उनके भाई ज़ैक दोनों वहीं मौजूद थे. इस बीच ड्रग ओवरडोज़ से हेडन पैनेटीयर की अचानक मौत के बारे में एक नई जांच रिपोर्ट में दिल दहला देने वाली नई जानकारी सामने आई है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हेडन पैनेटीयर की आकस्मिक मौत की जानकारी जानकार ने पुलिस को 911 पर कॉल करके दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर दी थी. 16 अगस्त, 2026 को कॉल करने वाले ने बताया था कि एक्ट्रेस को कार्डियक अरेस्ट हुआ है. पुलिस हेडन पैनेटीयर के पैरामेडिक्स साउथ कैरोलिना के ग्रीनविले अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंची और वहां एक्ट्रेस बेहोश पड़ी थीं. अब ड्रग ओवरडोज़ से हेडन पैनेटीयर की अचानक मौत के बारे में एक नई जांच रिपोर्ट में दिल दहला देने वाली नई जानकारी सामने आई है.

मिली थीं फेंटेनाइल वाली गोलियां

यह पुष्टि होने के बाद कि हेडन पैनेटीयर की मौत कई ड्रग्स ( जिनमें फेंटेनाइल भी शामिल है) के ज़हरीले असर से हुई और एक्ट्रेस की मौत एक दुर्घटना थी. ग्रीनविले काउंटी मेडिकल एक्जामिनर ने बताया कि उनके शव के पास एक टेबल पर फेंटेनाइल वाली गोलियां मिली थीं.

शरीर हो गया था बैंगनी रंग का

TMZ को मिली रिपोर्ट के मुताबिक, हेडन पैनेटीयर सोफा बेड पर बैठी हुई हालत में मिली. मौके पर उनका मुंह नीचे की तरफ और पैर क्रॉस था. जब भाइयों ने उन्हें जगाने की कोशिश की और नाकाम रहे तो उनका शरीर गहरे बैंगनी रंग का हो गया था. रिपोर्ट में बताया गया है कि एक सीनियर डिप्टी कोरोनर ग्रीनविले में एक Airbnb पर पहुंचे, जहां एक्ट्रेस उन भाइयों के साथ रुकी हुई थीं. भाइयों में से एक ने बताया कि उन्होंने मौत वाले दिन यानी 16 अगस्त, 2026 को सुबह 10:30 बजे हेडन पैनेटीयर को मेकअप करते हुए देखा था.

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फेंटानिल मिलने की हुई पुष्टि

एक्ट्रेस के भाई ने बताया कि वह वापस बिस्तर पर चले गए और बाद में दरवाज़े पर दस्तक होने से उनकी नींद खुली. कुछ ही पलों बाद भाइयों ने पैनेटीयर को बेसुध हालत में पाया. रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ता को नीली गोलियां मिलीं जिनमें फेंटानिल की पुष्टि हुई, साथ ही मेज़ पर एक स्ट्रॉ और उनके सूटकेस के अंदर सनग्लास केस में सफ़ेद पाउडर मिला. रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रायन ने स्टार को नारकैन (Narcan) की दो डोज़ दीं और फिर 911 पर कॉल किया.

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21 अगस्त को था एक्ट्रेस का जन्मदिन

डेप्युटी कोरोनर ने बताया कि भाइयों में से एक ने उनसे कहा कि उन्हें ‘पक्का नहीं पता था कि हेडन ने पिछले दो दिनों में गैर-कानूनी ड्रग्स लिए थे या नहीं, क्योंकि वह उन्हें छिपाने में बहुत माहिर थीं. पैनेटीयर के पिता स्किप का भी इंटरव्यू लिया गया, जिन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि एक्ट्रेस ने अपनी बेटी से मिलने के लिए यूक्रेन जाने से पहले 21 अगस्त को ग्रीनविले में अपना 37वां जन्मदिन मनाने की योजना बनाई थी.

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