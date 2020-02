बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. सूरज पंचोली जल्द ही बॉक्सर हवा सिंह के किरदार में नजर आएंगे. जी हां बॉलीवुड में हर साल तमाल खिलाड़ियों पर बायोपिक बनती है और दर्शकों द्वारा पसंद की जाती है. क्रिकेटर, रेसलर और बैडमिंटन खिलाड़ी के जीवन पर फिल्में बन चुकीं है और बनाई भी जा रही है. अब इस कड़ी में एक और बायोपिक जुड़ गई है. अब बॉक्सर हवा सिंह की कहानी को दर्शक पर्दे पर देख सकेंगे. हवा सिंह के मुक्केबाजी को देखते हुए उन्हें एशिया का किंग कहा जाता है.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने आज ट्विटर पर फिल्म हवा सिंह के बायोपिक की जानकारी देते हुए फिल्म से सूरज पंचोली का फर्स्ट लुक पोस्टर भी शेयर किया है. हवा सिंह का निर्देशन प्रकाश नांबियार कर रहे हैं. कमलेश सिंह खुशवाहा और सैम फर्नांडीस इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. तरण के अनुसार जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू की जाएगी.

तरण के अलावा सलमान खान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म हवा सिंह से सूरज पंचोली का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है. सलमान ने हवा सिंह के पोस्टर को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा -हवा से बातें करेगा सिंह. सूरज पंचोली की एक्टिंग करियर में सलमान खान का बहुत बड़ा योगदान है. सूरज पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया करते थे. लेकिन सलमान ने उनका टैलेंट देखा और उन्हें एक्टिंग के लिए जोर दिया.

#SoorajPancholi in legendary boxer #HawaSingh biopic… First look poster of #HawaSingh… Directed by Prakash Nambiar… Produced by Kamlesh Singh Kushwaha and Sam S Fernandes… Filming begins soon. #HawaSinghBiopic pic.twitter.com/WpA6rYspKB

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 4, 2020