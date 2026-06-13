क्या तृषा और विजय ने कर ली सगाई? वायरल पेंडेंट ने बढ़ाई चर्चा, जानें क्या है पूरा मामला

तमिल इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री तृषा कृष्णन एक बार फिर से सुर्ख़ियों में हैं. पिछले कई महीनों से उनका नाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के साथ जोड़ा जा रहा है.

हाल ही में एक वायरल तस्वीर की वजह से इस अफवाह ने जोर पकड़ लिया है कि तृषा कृष्णन ने गुपचुप तरीके से विजय थलापति के साथ सगाई कर ली है.

पेंडेंट से लगने लगे सगाई के कयास

विजय और तृषा की डेटिंग की अफवाहों के बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि विजय और तृषा ने गुपचुप तरीके से सगाई या शादी कर ली है. दरअसल वायरल तस्वीर में तृषा लॉकेट वाला एक नया नेकलेस पहने नजर आई हैं जो पीपल के पत्ते के आकार का है. यह नेकलेस शादियों में पहने जाने वाले पवित्र पेंडेंट जैसा लग रहा है. ऐसे में फैंस इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि क्या यह विजय और तृषा की सगाई या शादी की पुष्टि है?

नेटिजंस की प्रतिक्रिया

वायरल तस्वीर के आधार पर फैंस के बीच यह चर्चा हो रही है कि क्या तृषा और विजय ने किसी प्राइवेट फंक्शन में सगाई या शादी कर ली है? सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक ओर जहां कुछ लोगों का कहना है कि यह साल 2025 का एक पुराना वीडियो है; वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह एआई से बनाया गया वीडियो है.

वायरल तस्वीर की सच्चाई

जानकारी के अनुसार यह वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं, बल्कि पुराना ही है. तृषा ने यह लुक तब कैरी किया था जब वो ‘ठग लाइफ’ फिल्म के प्रमोशन के लिए आई थीं. वहीं बात करें विजय की निजी जिंदगी की तो उनकी पत्नी संगीता ने तलाक के लिए अर्जी दे रखी है. उन्होंने अपने पति विजय पर आरोप लगाया है कि उनका किसी एक्ट्रेस (बिना नाम लिए) के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर चल रहा है.