Haunted 3D Day 5 BOC: खराब रिव्यू के बाद ‘हॉन्टेड 3D’ ने उड़ाया गर्दा, कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ को छोड़ा पीछे

Haunted 3D: Echoes of the Past Box Office Collection: पिछले हफ्ते सिनेमाघरों में कई नई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस फिल्म की कम थी, वही अब बॉक्स ऑफिस पर चौंकाने वाले नतीजे दे रही है. विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म ‘Haunted 3D: Echoes of the Past’ को रिलीज से पहले ज्यादा हाइप नहीं मिली थी. फिल्म को समीक्षकों से भी खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, फिर भी लोगों का साथ इसे लगातार मिल रहा है.

फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को 2 करोड़ रुपये का कारोबार किया. खास बात ये रही कि ये कमाई सोमवार के बराबर रही और फिल्म की रफ्तार में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली. देशभर में फिल्म के 4,332 शो चले, जबकि ऑक्यूपेंसी करीब 12 प्रतिशत दर्ज की गई.

13 करोड़ के पार पहुंचा कुल कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, ‘Haunted 3D: Echoes of the Past’ का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 13.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 15.67 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती, चेतना पांडे, गौरव बाजपेयी और हेमंत पांडे अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं.

पांच दिनों का पूरा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

फिल्म ने पहले दिन 2.50 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. दूसरे दिन इसकी कमाई बढ़कर 3.25 करोड़ रुपये हो गई. तीसरे दिन फिल्म ने 3.60 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इसके बाद चौथे और पांचवें दिन 2-2 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की गई. फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 17.12 प्रतिशत रही, जबकि सबसे ज्यादा लोग नाइट शो में पहुंचे, जहां ऑक्यूपेंसी 23 प्रतिशत तक पहुंच गई.

ट्रोलिंग के बीच लोगों का मिला साथ

फिल्म के कई सीन्स सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. कुछ लोगों ने विजुअल इफेक्ट्स को लेकर इसे ट्रोल भी किया और AI के इस्तेमाल पर सवाल उठाए. हालांकि मेकर्स का कहना है कि फिल्म पूरी तरह AI से नहीं बनाई गई है. विवादों के बावजूद लोगों की दिलचस्पी फिल्म की कमाई में साफ नजर आ रही है.

इन तीन फिल्मों को कमाई में छोड़ा पीछे

‘Haunted 3D: Echoes of the Past’ के साथ रिलीज हुई कई बड़ी फिल्में कमाई के मामले में पीछे छूट गई हैं. कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’ ने पांचवें दिन सिर्फ 65 लाख रुपये कमाए. वहीं वेदांग रैना और शरवरी वाघ की ‘मैं वापस आऊंगा’ ने 1.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया. दूसरी ओर मनोज बाजपेयी की ‘गर्वनर’ की कमाई घटकर 46 लाख रुपये रह गई. ऐसे में विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म इस मुकाबले में सबसे आगे नजर आ रही है.