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Sapna Chaudhary: 8 साल बाद भी नहीं फीका पड़ा सपना चौधरी के इस गाने का जादू! यूट्यूब पर 66 करोड़ से ज्यादा व्यूज

Sapna Choudhary Superhit Song: हरियाणवी डांस क्वीन सपना चौधरी का सुपरहिट गाना 'तेरी अखियों का यो काजल' भी ऐसा एक गीत है, जिसकी लोकप्रियता सालों बाद भी पहले जैसी बरकरार है.

By: Shristi S | Published: June 26, 2026 3:59:48 PM IST

सपना चौधरी का 'तेरी अखियों का यो काजल' ने किया यूट्यूब पर 66 करोड़ से ज्यादा व्यूज
सपना चौधरी का 'तेरी अखियों का यो काजल' ने किया यूट्यूब पर 66 करोड़ से ज्यादा व्यूज


Teri Aakhya Ka Yo Kajal Song: यूट्यूब पर हर दिन हजारों गाने रिलीज होते हैं. कुछ गाने ट्रेंडिंग लिस्ट में आते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन समय के साथ-साथ ज्यादातर लोगों की यादों से गायब हो जाते हैं. हालांकि, कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हिट नहीं, बल्कि एक दौर की पहचान बन जाते हैं. हरियाणवी डांस क्वीन सपना चौधरी का सुपरहिट गाना ‘तेरी अखियों का यो काजल’ भी ऐसा ही एक गीत है, जिसकी लोकप्रियता सालों बाद भी पहले जैसी बरकरार है.

करीब आठ साल पहले रिलीज हुआ यह गाना आज भी शादी-पार्टियों, स्टेज शो और सोशल मीडिया रील्स की पहली पसंद बना हुआ है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि समय बीतने के बावजूद लोगों का क्रेज इसके लिए कम नहीं हुआ. यही वजह है कि यह गाना आज भी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर गानों में गिना जाता है.

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इस गाने ने बदल दी सपना चौधरी की पहचान

‘तेरी अखियों का यो काजल’ वह गाना साबित हुआ जिसने सपना चौधरी को हरियाणा की लोकल स्टार से देशभर में पहचान दिला दी. सूट-सलवार में उनका सादा लेकिन दमदार देसी अंदाज और शानदार डांस स्टेप्स दर्शकों को इतने पसंद आए कि यह गाना देखते ही देखते वायरल हो गया. इसके बाद सपना चौधरी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और उन्हें देशभर में स्टेज शो, टीवी और मनोरंजन जगत से बड़े ऑफर मिलने लगे.

यूट्यूब पर बनाया रिकॉर्ड

इस गाने ने यूट्यूब पर भी इतिहास रच दिया है. गाने को अब तक 644 मिलियन यानी 66.4 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. किसी भी रीजनल गाने के लिए यह आंकड़ा बेहद बड़ी उपलब्धि माना जाता है. करोड़ो व्यूज इस बात का सबूत हैं कि यह गाना सिर्फ एक वायरल ट्रैक नहीं, बल्कि लोगों की पसंद का सदाबहार हिस्सा बन चुका है.

बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटरों तक दिखा गाने का क्रेज

इस गाने की लोकप्रियता सिर्फ हरियाणा या उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही. कई बॉलीवुड सितारे, टीवी कलाकार और क्रिकेटर भी अलग-अलग मौकों पर इस गाने पर डांस करते और वीडियो बनाते नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर आज भी इस गाने पर लाखों रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाए जाते हैं.

Tags: haryanvi dancerSapna Choudharyyoutube
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