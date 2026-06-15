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Dimple Chaudhary Controversy: ‘ब्लाउज में मेरे उसने हाथ डालकर…’ हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का आरोप; ताजा वीडियो से मचा हड़कंप

Dimple Chaudhary Controversy:

By: JP Yadav | Published: June 15, 2026 6:21:46 AM IST

Dimple Chaudhary Controversy: 'ब्लाउज में मेरे उसने हाथ डालकर...' हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का आरोप; ताजा वीडियो से मचा हड़कंप
Dimple Chaudhary Controversy: 'ब्लाउज में मेरे उसने हाथ डालकर...' हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का आरोप; ताजा वीडियो से मचा हड़कंप


 Dimple Chaudhary Controversy: उत्तर प्रदेश के हाथरस में डांस करने के दौरान स्टेज पर ही हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी से बदसलूकी करने का मामला थम नहीं रहा है. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर डिंपल चौधरी ने हमलावर रुख अपना लिया है. उनका यहां तक कहना है कि स्टेज पर उनके साथ सरेआम बदसलूकी करने वालों को पुलिस बचा रही है. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में खुलासा किया- ‘पहले उसने मेरी ब्लाउज में पैसे रखने चाहे. मैने उसे रोका, उसके हाथ जोड़े और इग्नोर किया. फिर उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरी कमर को छुआ, मुझे बहुत गंदा फील कराया.’ 

डिंपल घटना के बारे में बताया कि 3 जून, 2026 को हाथरस में एक प्रोग्राम था. पहले प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं हुई. दूसरे डांस प्रोग्राम के दौरान उनके साथ मंच पर एक बार नहीं दो बल्कि दो बार बदसलूकी हुई. एक लड़का मेरे ब्लाउज में पैसे डालने की कोशिश कर रहा था. इसके बात मैंने उसके साथ सामने हाथ जोड़ लिए, लेकिन वह नहीं मान रहा था. उसने कमर पर हाथ मारा फिर अश्लील इशारे किए.’ डिंपल चौधरी के मुताबिक, इसके बाद मैंने उसे थप्पड़ मारे. अब डिंपल चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान घटना से लेकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.

अलग-अलग पूछताछ करने पर पुलिस को घेरा

उधर,  डिंपल का कहना है कि इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला तो खुद पुलिस ने मुझसे संपर्क किया. इसके बाद पुलिस के कहने पर ही मैने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने मुझे, मेरे भाई और मेरे मैनेजर को अलग-अलग ऑफिस में बैठाया. ऐसा क्यों? उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस ने सोशल मीडिया से तीन दिनों तक दूर रखा गया, ताकि सच्चाई सामने ना आ पाए. डिंपल ने कहा कि जो चीजें नहीं हुई थी वो चीजें पुलिस एफआईआर में डाल रही है.  

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सीएम योगी से करेंगी मुलाकात

हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का कहना है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है. उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो वह  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास तक जाएंगी, क्योंकि उन्हें सीएम योगी पर भरोसा है.

उधर, ANI से बातचीत में डिंपल चौधरी ने कहा कि वह केवल अपने परिवार और बच्चों के पालन-पोषण के लिए स्टेज पर प्रोग्राम करती हैं. उन्होंने कहा कि किसी को उनका डांस करना गलत लगता है तो वह उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाए तो मंच पर डांस करना छोड़ देंगी. डिंपल ने कहा कि घटना के बाद जिस तरह की टिप्पणियां और आलोचनाएं सामने आई हैं, उससे वह आहत हैं.

हाथरस पहुंचकर बताई पूरी बात

यहां पर बता दें कि हाथरस के सासनी क्षेत्र में 3 जून को आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी स्टेज डांसर डिंपल चौधरी के साथ मंच पर हुई बदसलूकी का मामला लगातार चर्चा में है. घटना के 10 दिन डिंपल चौधरी एक बार फिर हाथरस पहुंचीं और मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए पूरे घटनाक्रम, पुलिस कार्रवाई और सोशल मीडिया पर चल रही बातों पर जवाब दिया. 

क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिंपल चौधरी हाथरस के सासनी के ग्राम नगला नाई में आयोजित एक बर्थडे पार्टी में परफॉर्म करने आई थीं. 3 जून को आयोजित इस कार्यक्रम का जिम्मा ‘रागनी महाशय उदल एंड पार्टी’ के पास था. डांस के दौरान लाल रंग की कैप पहने एक युवक डांस परफॉर्मेंस के बीच में ही डिंपल चौधरी के साथ अशोभनीय हरकत की और उनकी कमर को छू लिया. 

अचानक हुई इस हरकत पर डिंपल ने तुरंत घूमकर युवक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया.  थप्पड़ मारने के तुरंत बाद डिंपल चौधरी ने कार्यक्रम संचालक के हाथ से माइक अपनी तरफ खींचा और सार्वजनिक रूप से मंच से ही अपनी तीखी नाराजगी जाहिर की. 

Tags: UP News
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