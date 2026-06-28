‘मेरी गर्लफ्रेंड ने ही दिया सबसे बड़ा धोखा’, हर्षद चोपड़ा का छलका दर्द, एक्टर ने सुनाया दिल टूटने का किस्सा

टीवी अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ में खुलासा किया कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके सबसे अच्छे दोस्त के साथ उन्हें धोखा दिया था. उन्होंने बताया कि यह घटना 2010 की है. इस धोखे के बाद उनका लोगों पर भरोसा उठ गया और उन्होंने करीब 16 साल तक इस दर्द को अपने दिल में छिपाकर रखा.

रितेश और फराह खान ने क्या कहा?

‘लॉक अप सीजन 2’ लॉन्च एपिसोड के दौरान, होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान ने अभिनेता हर्षद चोपड़ा से पूछा कि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक नजरों से दूर क्यों रखा है. उन्होंने बताया कि उनके कई प्रशंसक अक्सर कहते हैं कि वे उनके बारे में बहुत कम जानते हैं.

हर्षद चोपड़ा ने क्या बताया?

टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा से शो के दौरान ऐसा रहस्य बताने को कहा गया जो उन्होंने पहले कभी साझा नहीं किया था. तभी अभिनेता ने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर के बारे में बताया. एक्टर ने कहा, ‘मैंने अपनी जिंदगी के दो सबसे अहम लोगों को खो दिया. तब से मुझे लोगों पर भरोसा करने और खुलकर बात करने में दिक्कत होती है. यह एक ऐसा राज है जो मैंने आज तक किसी से साझा नहीं किया. मैंने अपने दोस्त और अपनी प्रेमिका को खो दिया. उसी समय, मेरी प्रेमिका ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ मुझे धोखा दिया. तब से मैं थोड़ा सतर्क हो गया हूं. बस, यही मेरा राज है.’

सभी हुए भावुक

इस खुलासे से मंच पर मौजूद सभी लोग भावुक हो गए. हर्षद की आंखों में भी आंसू आ गए जब उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने इस घटना के बारे में कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं की थी और पिछले 16 वर्षों से इस दर्द को अकेले ही सह रहे थे. उन्होंने यह भी बताया कि यह धोखा उनके साथ साल 2010 में हुआ था.

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