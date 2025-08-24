Home > मनोरंजन > कभी बॉडी शेमिंग का शिकार हुई ये एक्ट्रेस, अब ट्रांसफॉर्मेशन देख लोगों के उड़ गए तोते, Baaghi 4 में टाइगर श्रॉफ संग दिखेगी कैमिस्ट्री

Harnaaz Sandhu Transformation: मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने ‘बागी 4’ से बॉलीवुड डेब्यू किया है। बॉडी-शेमिंग का सामना करने के बाद उनका नया लुक और ट्रांसफॉर्मेशन फैंस को हैरान कर रहा है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 24, 2025 17:20:39 IST

मिस यूनिवर्स 2021 रह चुकीं हरनाज संधू अब बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही हैं। फिल्म ‘बागी 4’ के गाने ‘बहली सोहणी’ से उनका लुक सामने आया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया। जहां एक वक्त उन्हें बॉडी-शेमिंग का सामना करना पड़ा था, वहीं अब उनका ग्लैमरस और फिट अंदाज फैंस को हैरान कर रहा है।

ट्रोलिंग से लेकर ट्रांसफॉर्मेशन तक

पेजेंट जीतने के बाद हरनाज का वजन बढ़ गया था, जिस वजह से उन्हें खूब ट्रोल किया गया। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद पर काम किया। असल में, उन्हें सीलिएक डिजीज थी, जिसकी वजह से उनका शरीर ग्लूटेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वजन बढ़ने लगा। लोगों ने बिना वजह उन्हें निशाना बनाया, मगर हरनाज ने सबको अपने ट्रांसफॉर्मेशन से जवाब दिया।

14 मिनट 41 सेकेंड का दर्दभरा गाना सुनकर रो पड़े थे लाखों लोग, 9वीं फेल सिंगर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड और बन गया हर…

‘देसी गर्ल’ वाला अंदाज

‘बागी 4’ के गाने में हरनाज साड़ी लुक में नजर आ रही हैं। उनके कॉन्फिडेंस और ग्रेस ने फैंस को इतना प्रभावित किया कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण वाइब्स देने लगीं। किसी ने कहा, “Her body is bodying again” तो किसी ने लिखा कि ये उनकी “बेस्ट कमबैक” झलक है।

Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!

फिल्म में क्या होगा खास?

‘बागी 4’ एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म है, जिसमें टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त और सोनम बाजवा भी अहम किरदारों में हैं। 5 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली इस फिल्म से हरनाज बॉलीवुड में अपनी नई शुरुआत करेंगी।

