हिंदी साहित्य को ‘मधुशाला’ जैसी यादगार रचना देने वाले हरिवंश राय बच्चन की जयंती पर हम उनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में जानेंगे. अपनी लेखनी और अलग अंदाज से पहचान बनाने वाले हरिवंश राय बच्चन का सफर कई अनसुने किस्सों से भरा रहा. दो शादी, गांधी परिवार से उनके करीबी रिश्ते और बच्चन टाइटल के पीछे की कहानी. आइए सबकुछ जानते हैं इस लेख में.

कहां हुआ था जन्म?

हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के बाबूपट्टी गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था, जो अब प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है. उन्होंने 1941 से 1957 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन किया. इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने मशहूर कवि डब्ल्यूबी येट्स पर शोध किया और पीएचडी की डिग्री हासिल की.

कैसे पड़ा बच्चन टाइटल?

हरिवंश राय बच्चन का पूरा नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था. बचपन में परिवार के लोग उन्हें प्यार से ‘बच्चन’ बुलाते थे. इसी नाम को उन्होंने आगे चलकर अपनी साहित्यिक पहचान बना लिया. जाति के आधार पर पहचान बनाए रखने के बजाय उन्होंने ‘बच्चन’ उपनाम अपनाना पसंद किया. समय के साथ यह नाम इतना मशहूर हुआ कि उनके परिवार की पहचान भी इसी सरनेम से होने लगी.

पहली शादी से टूटे, लेकिन कलम को मिली धार

हरिवंश राय बच्चन की पहली शादी साल 1926 में श्यामा से हुई थी. हालांकि, शादी के 10 साल बाद 1936 में टीबी की बीमारी के कारण श्यामा का निधन हो गया. इस असहनीय वियोग और अवसाद के दौर ने उनके भीतर के संवेदनशील मन को और गहराई दी तथा उनके भावों को कविता का रूप मिला. इसके बाद 31 दिसंबर 1941 को बरेली में एक कविता पाठ के दौरान उनकी मुलाकात तेजी सूरी से हुई. यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार हो गया. इसके तुरंत बाद दोनों का विवाह हो गया.

गांधी परिवार से था गहरा संबंध

बच्चन परिवार का गांधी परिवार से गहरा संबंध था. बताया जाता है कि जब सोनियां गांधी, राजीव गांधी से शादी के लिए भारत आईं, तो वह बच्चन परिवार के आवास पर ही कई दिन रुकी थीं.

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