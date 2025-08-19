Home > मनोरंजन > Natasa Stankovic: ट्रांसपेरेंट टॉप में नताशा ने लगाई पानी में आग, बस एक फूल ने बचाई इज्जत, तलाक के बाद हॉट-सिजलिंग लुक देख डोल जाएगा हार्दिक पंड्या का ईमान!

Natasa Stankovic Transparent Dress: नताशा स्टेनकोविक का ये कातिलाना अंदाज देख लोग हैरान रह गए। तलाक के बाद वह और भी बोल्ड और स्टाइलिश होती जा रही हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 19, 2025 14:28:00 IST

Natasa Stankovic Bold Photos
Natasa Stankovic Bold Photos

Natasa Stankovic Bold Photos: नताशा स्टेनकोविक को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वह बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। जब से नताशा का हार्दिक पंड्या से तलाक हुआ है, तब से वह अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चाओं में आ जाती हैं। अब एक बार फिर वह अपनी बोल्ड ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में आ चुकी हैं। नेटिजन्स इस लुक को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 

नताशा ने फिर ढ़ाया कहर

दरअसल हाल ही में नताशा स्टेनकोविक ब्लैक ट्रांसपेरेंट टॉप पर दो फूल लगाकर एक इवेंट में पहुंची थीं। इस दौरान उनका हॉट और सिजलिंग लुक लोगों को नजर आया। वह काफी खूबसूरत लग रही थीं। यह ड्रेस ऊपर से एक दम ट्रांसपेरेंट थीं, उस पर सिर्फ दो फूल लगे हुए थे।  ट्रांसपेरेंट फैब्रिक वाले स्ट्रैपलेस टॉप में वह काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। वह ट्रांसपेरेंट टॉप के साथ स्कर्ट पहनकर YSL ब्यूटी लॉन्च के इवेंट में शामिल होने पहुंची थीं। 

कातिलाना अंदाज देख लोग रह गए हैरान 

उनका ये कातिलाना अंदाज देख लोग हैरान रह गए। तलाक के बाद वह और भी बोल्ड और स्टाइलिश होती जा रही हैं। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वह कहर बरसाती नजर आ रही हैं। आप भी उनके इस लुक को देखते रह जाएंगे। वह अक्सर अपने बोल्ड फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनती हैं। इस कारण कई बार उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। 
नताशा ने अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए डायमंड चोकर के साथ मैचिंग ईयररिंग्स पहने हुए थे। साथ ही ब्रेसलेट और रिंग्स भी उन्होंने अपने हाथ में कैरी किया था। जिसने उनके लुक को काफी खूबसूरती के साथ बैलेंस किया था। YSL के ब्लैक बैग के साथ हील्स का कॉम्बिनेशन उनके लुक में चार चांद लगा रहा था। 

 

