इमरान हाशमी संग किसिंग सीन, रातों रात फेमस हुई एक्ट्रेस, फिर क्रिकेटर को बना लिया पति

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार स्पिनर हरभजन सिंह और बॉलीवुड अभिनेत्री गीता बसरा की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है. आज दोनों एक खुशहाल परिवार की मिसाल हैं, लेकिन उनकी शादी तक पहुंचने का सफर काफी दिलचस्प रहा था. गीता बॉलीवुड फिल्म द ट्रेन में इमरान हाशमी संग किसिंग सीन देकर रातों रात फेमस हो गई थी. लेकिन कुछ समय बाद हरभजन सिंह से उनकी मुलाकात हुई. हरभजन सिंह ने पहली बार गीता बसरा को एक म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में देखा था.

उनकी खूबसूरती और सादगी ने क्रिकेटर को काफी प्रभावित किया. इसके बाद हरभजन ने गीता से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन शुरुआत में बात उतनी आसान नहीं रही. गीता ने तुरंत कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और दोनों के बीच बातचीत शुरू होने में भी समय लगा. धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ. उस समय हरभजन क्रिकेट में व्यस्त थे, जबकि गीता बॉलीवुड में अपना करियर बना रही थीं. अलग-अलग प्रोफेशन में होने के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को समय दिया और एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझा.

आठ साल तक चला प्यार का सफर

हरभजन और गीता ने अपने रिश्ते को काफी समय तक निजी रखा. दोनों ने करीब आठ साल तक एक-दूसरे को डेट किया. इस दौरान कई बार उनके रिश्ते को लेकर खबरें सामने आईं, लेकिन दोनों ने कभी ज्यादा चर्चा नहीं की. लंबे समय तक साथ रहने के बाद दोनों को यह एहसास हो गया कि वे अपनी पूरी जिंदगी एक-दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं. आखिरकार साल 2015 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए. उनकी शादी में क्रिकेट और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं.

फिल्मी दुनिया छोड़ परिवार को दी प्राथमिकता