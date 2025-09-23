तुम आइब्रो को…टॉप एक्ट्रेस को मिली प्लास्टिक सर्जरी की सलाह, मुंह पर दे मारा करारा जवाब!

Yami Gautam Plastic Surgery: ग्लैमरस और खूबसूरत दिखने के लिए फिल्मी दुनिया की कई हसीनाओं ने फिलर्स, बोटोक्स या सर्जरी कराई है. कुछ एक्ट्रेस खुलकर मानती हैं कि उन्होंने सर्जरी का सहारा लिया है, तो कुछ अभी भी इसे दुनिया के सामने मानने से कतराती हैं. वहीं, इंडस्ट्री में ऐसी भी एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी प्लास्टिक सर्जरी वाली दुनिया से दूर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नेचुरल ब्यूटी कैरी करती हैं. इन चंद एक्ट्रेसेस में यामी गौतम का नाम भी शामिल है. यामी अपनी ब्यूटी ही नहीं, कमाल की अदाकारी और बेबाक जवाब देने के लिए भी मशहूर हैं.

यामी गौतम ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने बताया कि उन्हें आइब्रो बदलने की सलाह दी गई थी. लेकिन, उन्होंने इस सलाह को मानना तो दूर बल्कि करारा जवाब देकर आई थीं.

यामी गौतम को मिली थी प्लास्टिक सर्जरी की सलाह!

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था. जहां एक्ट्रेस ने बताया था- ऐसी चीजें होते हैं. मुझे यकीन है कि लगभग हर लड़की इससे गुजरती है, हर फीमेल एक्टर इससे गुजरती है. और यह ज्यादातर तब होता है जब आप नए होते हैं और कमजोर होते हैं. तब लोगों के लिए सलाह और नसीयत देना आसान होता है. कई बार वह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और असल में मतलब रखते हैं. आप यह फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके किसी साथी पर उनकी सलाह ने काम किया है. ऐसे लोगों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह करती.

यामी गौतम ने आओगे बताया, मुझे एक बार मेरी आइब्रो बदलने के लिए कहा गया था, जिससे यह उस शेप में आ सके जिससे कर्व हट जाए. ऐसा करने से मैं ज्यादा कूल और शार्प दिखती. यामी फिर हंसते हुए कहती हैं- वह शायद चाहते थे कि मेरी आइब्रो दो स्नेल्स की तरह दिखाई दे जो एक-दूसरे की तरफ आ रहे हों.

यामी गौतम ने दिया था करारा जवाब!

यामी गौतम ने आगे इंटरव्यू में बताया, वह बहुत सीनियर मेकअप आर्टिस्ट थे. मेरा दिल बैठ गया था और मैंने तब उन्हें सिर्फ इतना कहा- हमें आगे बढ़ना चाहिए और तैयार होना चाहिए. यामी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, यह नजरिए की बात है. मेरे लिए ब्यूटी का यह मतलब नहीं है…

यामी गौतम की नई फिल्म का टीजर रिलीज

यामी गौतम और इमरान हाशमी की नई फिल्म हक का टीजर सोशल मीडिया पर 23 सितंबर को रिलीज किया गया है. इस फिल्म में एक ऐसी महिला की कहानी है, जो अपने पति से तंग आ गई है, क्योंकि उसका हक दबाया जा रहा है. वह इंसाफ की मांग करती है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है. यह फिल्म 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.