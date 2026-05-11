अक्षरा सिंह से लेकर पवन सिंह तक, अलग अंदाज में दिखे भोजपुरी सितारे, कुछ इस तरह मनाया मदर्स डे

10 मई को पूरी दुनिया में लोग अपने-अपने तरीके से मदर्स डे मना रहे हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री के सेलेब्रिटीज ने भी इस दिन को एक अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया.

अक्षरा सिंह, खेसारीलाल यादव और पवन सिंह जैसे कई सितारों ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की तस्वीरें शेयर कीं, साथ ही किसी ने मां के लिए कविता लिखी तो किसी ने प्यारा-सा नोट लिखा.

अक्षरा सिंह ने लिखी कविता

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वे अक्सर अपने माता-पिता के साथ खूब तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं. उन्होंने अपना कुकिंग व्लॉग भी अपने माता-पिता के साथ शुरू किया है. मदर्स डे पर एक्ट्रेस ने एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया और एक खूबसूरत कविता लिखी,

मां…

एक ऐसा शब्द

जिसमें पूरा घर बसता है

जिसके होने से तकलीफें छोटी लगती हैं

जिसके बिना हर खुशी अधूरी

हम चाहे दुनिया जीत लें

लेकिन मां के सामने आज भी बच्चे ही रहते हैं

पवन सिंह ने शेयर की खूबसूरत तस्वीर

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और सिंगर पवन सिंह ने मदर्स डे पर अपनी मां के साथ खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की जिसके कैप्शन में लिखा, ‘माई.’ इस फोटो को लोगों ने खूब पसंद किया.

खेसारी लाल यादव ने लिखा भावपूर्ण मैसेज

सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी मदर्स डे के मौके पर अपनी मां के साथ प्यारी सी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, ‘मेरी मां…प्यारी मां’! खेसारी के पोस्ट को नेटिजंस ने खूब लाइक किया और कमेंट में लिखा, ‘धन्य है उस मां को, जिसने आपके जैसे बेटे को जन्म दिया है.’

रानी चटर्जी ने भी जताया प्यार

एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने मदर्स डे पर अपनी मां के साथ एक प्यारा वीडियो शेयर किया. इसके साथ लिखा है, “मेरी शानदार मां हर जन्म आप ही मेरी मां बनो. लव यू मम्मी. हर दिन आपका है. हैप्पी मदर्स डे”

