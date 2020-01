बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. कन्नड़ फिल्म के दमदार एक्टर यश आज अपना 34वां बर्थडे मना रहे हैं. केजीएफ फिल्म से सुर्खियां बटोरने वाले यश अब जल्द ही केजीएफ 2 में नजर आएंगे. यश के बर्थडे पर केजीएफ 2 के मेकर्स ने फिल्म से उनका दमदार लुक शेयर किया है. इस पोस्टर में यश का एंग्री यंग मैन लुक देखने को मिल रहा है. हाथ में हथियार लिए यश बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं. उम्मीद है कि केजीएफ चैप्टर 2 पहले से ज्यादा दर्शकों का ध्यान खींचे.

केजीएफ 2 के निर्देशक प्रशांत नील ने फिल्म से यश का दमादर लुक शेयर कर उन्हें बर्थडे की शुभकामनाएं दी है. आपको बता दें केजीएफ साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म है. इस फिल्म की कहानी, एक्शन और यश का दमदार अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया. केजीएफ ने जमकर कमाई भी की यही वजह है कि मेकर्स ने केजीएफ 2 बनाने में थोड़ी से भी देरी नहीं की.

केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा के बीच का स्ट्रगल देखने को मिलेगा. केजीएफ 2 में यश रॉकी के साथ, संजय दत्त भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. वहीं फिल्म में रवीना टंडन, अली फजल भी नजर आएंगे. प्रशांत ने फिल्म की कहानी लिखने के साथ उसका निर्देशन भी किया है. फिल्म जुलाई 2020 में रिलीज होने जा रही है.

Wishing our Rocky @thenameisyash a very Happy Birthday

All of you have a great and safe birthday celebrations with our Rocking Star Yash⭐#KGFChapter2 #HappyBirthdayYash

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) January 7, 2020