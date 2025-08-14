Johnny Lever Birthday: गरीबी में बीता जॉनी लीवर का बचपन, थी बहुत बुरी हालत! सड़कों पर बेचते थे पेन, जाने कैसे बने बॉलीवुड में कॉमेडी का बादशाह

Johnny Lever Birthday: जॉनी लीवर बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं और एक्टर आज अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जॉनी लीवर अपनी जबरदस्त कॉमेडी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई हैं। एक दौर ऐसा भी था जब जॉनी लीवर (Johnny Lever) हर फिल्म में मौजूद रहते थे और इनकी कॉमेडी के बिना ऐसा लगता था जैसे फिल्म अधूरी है। जॉनी ने इंडस्ट्री में अपनी मेहनत के दम पर अपने लिए एक ऐसा मुकाम बनाया है, जिसके चलते उन्हें बॉलीवुड में कॉमेडी का किंग कहा जाता है। एक्टर ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की है और उनकी कॉमेडी को देखकर लोग थिएटर में खूब लोट-पोट हुए हैं। जॉनी लीवर अपनी कॉमेडी से हर फ़िल्म में जान डाल देते थे। ऐसे में आज हम कॉमेडी के बादशाह जॉनी लीवर के बारे में कुछ ऐसी बाते बतायेंगे, जिन्हें सुकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

गरीबी में पले बढ़े है जॉनी लीवर, शराब की दुकान पर चने और सड़को पर बेचते थे पेन (Johnny Lever Grew Up In very Poor Family, Used To Sell Gram At A Liquor Shop And Pens On The Streets)

दरअसल, जॉनी लीवर का पूरा नाम जॉन राव प्रकाश राव जनुमाला है। एक्टर का जन्म आंध्रप्रदेश में हुआ और उनकी परवरिश मुंबई के धारावी में हुई। जॉनी लीवर गरीब परिवार में पले बढ़े हैं, उनके पिता प्रकाश रॉव एक कंपनी में ऑपरेटर का काम करते थे और मां घर संभालती थीं। जॉनी लीवर जब सातवीं क्लास में थे, तो उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से उन्हें सातवीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। इसके बाद जॉनी लीवर ने घर को संभालने के लिए और परिवार वालों की मदद करने का फैसला किया, उन्होंने मुंबई की सड़कों पर गली-गली में पेन बेचा और शराब की दुकान के बाहर चने भी बेचे।

जॉनी लीवर ने नाम कमाने के लिए किया है बेहद संघर्ष (Johnny Lever Has Struggled A Lot To Earn Fame)

गलियों में पेन बेचते हुए जॉनी लीवर बॉलीवुड सितारों की नक़ल करते थे और बड़े-बड़े कलाकारों की तरह डांस भी करते थे। इसके बाद जॉनी लीवर के पिता ने उन्हें “हिंदुस्तान युनिलीवर लिमिटेड” में काम दिलवा दिया था, जहा उन्हें ऑपरेटर की नौकरी मिली। जॉनी लीवर नौकरी करते हुए मिमिक्री और कॉमेडी करते थे और लोगों को हंसाया भी करते थे। एक्टर ने फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, काफ़ी साल तक वह काम की तलाश में इधर-उधर भटकते रहे।

सुनील दत्त ने सड़क से उठाकर बताया महलों में (Sunil Dutt Gave Johnny Lever First Break)

लेकिन फिर जॉनी लीवर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, जिससे उनका पूरा जीवन बदल गया। जॉनी को फिल्म एक्टर्स की मिमिक्री करने के टैलेंट की वजह से एक स्टेज शो करने का मौका मिला और इस दौरान गेस्ट के तौर पर पहुंचे बॉलिवुड के सुपरस्टार सुनील दत्त (Sunil Dutt) की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद जॉनी लीवर की अदाकारी उन्हें काफी पसंद आई और उन्होंने एक्टर को फ़िल्म ‘दर्द का रिश्ता’ में पहला ब्रेक दिया. इसके बाद जॉनी लीवर ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में की जैसे राजा हिंदुस्तानी, जुदाई, इश्क, आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा. कुछ-कुछ होता है और इन सभी फिल्मों में एक्टर की कॉमेडी ने सभी का दिल जीत लिया।