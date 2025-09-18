आधी रात को उठा मौलवी, बुलाए गए अनिल-बोनी कपूर… इस तरह हुई थी शबाना-जावेद की सीक्रेट वेडिंग!
शबाना आजमी की लव स्टोरी में रोमांस, ब्रेकअप और ड्रामा सब था. शेखर कपूर से लिव-इन, बेंजामिन से टूटी सगाई और फिर आधी रात को इस महान शख्स से शादी- कहानी पूरी फिल्मी है!

By: sanskritij jaipuria | Published: September 18, 2025 9:19:10 AM IST

बॉलीवुड में सितारों की लव स्टोरीज हमेशा से चर्चा का विषय रही हैं. इन्हीं में से एक हैं दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी, जिनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार रही है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उतार-चढ़ाव से भरी रही है. 18 सितंबर को जन्मी शबाना आजमी न सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार हैं, बल्कि उनकी जिंदगी की प्रेम कहानी भी एक फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है.

शबाना आजमी की पहली चर्चित लव स्टोरी रही फिल्म निर्देशक शेखर कपूर के साथ. दोनों की मुलाकात 1983 में शेखर की डेब्यू फिल्म मासूम के दौरान हुई थी।. शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती गहरी हुई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया. कुछ समय तक दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे. हालांकि, समय के साथ उनके बीच मतभेद होने लगे और ये रिश्ता टूट गया.

 बेंजामिन गिलानी से सगाई 

शेखर कपूर से अलग होने के बाद शबाना की सगाई एक्टर बेंजामिन गिलानी से हुई. ऐसा लगने लगा कि अब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और उनकी सगाई टूट गई.

 फिर आए जावेद अख्तर जिंदगी में

इसके बाद शबाना आजमी की जिंदगी में आए मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर. उस समय जावेद पहले से शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे. बावजूद इसके, शबाना और जावेद के बीच गहरा जुड़ाव हो गया. दोनों का रिश्ता आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने एक-दूसरे को समझा और आखिरकार शादी करने का फैसला लिया.

अनु कपूर ने करवाई थी दोनों की शादी

शबाना और जावेद की शादी भी एक दिलचस्प किस्से जैसी है. एक्टर अनु कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि जावेद और शबाना की शादी उन्होंने ही करवाई थी. शादी की रात जावेद अख्तर नशे में थे और शबाना चुपचाप किताब पढ़ रही थीं. अनु कपूर ने दोनों से हां करवाई, फिर आधी रात को मौलवी लाने निकल पड़े.

 आधी रात को हुआ निकाह

अनु कपूर ने बताया कि उन्होंने मौलवी के साथ-साथ बोनी कपूर, अनिल कपूर और कुछ अन्य करीबियों को भी बुला लिया. सबने मिलकर आधी रात को ही शादी की तैयारी की और सुबह तक दोनों का निकाह पूरा हो गया.

आज शबाना आजमी और जावेद अख्तर को बॉलीवुड की सबसे समझदार और मजबूत जोड़ियों में गिना जाता है. दोनों ने मिलकर न केवल व्यक्तिगत जीवन को संवारा, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी साथ काम किया.

 

