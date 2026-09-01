Home > मनोरंजन > ‘टॉक्सिक’ को जबरदस्त टक्कर दे रही ‘हनुमान अंश’, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म; जानिए क्या रहा यश की मूवी का हाल

‘टॉक्सिक’ को जबरदस्त टक्कर दे रही ‘हनुमान अंश’, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म; जानिए क्या रहा यश की मूवी का हाल

Box Office Collection: सिनेमाघरों में इन दिनों 'टॉक्सिक' और 'हनुमान अंश' के बीच कमाई के मामले में टक्कर देखी जा रही है. हाई बजट की फिल्म टॉक्सिक जहां 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. वहीं लो बजट की फिल्म 'हनुमान अंश' 50 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 1, 2026 11:26:50 AM IST

टॉक्सिक और हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
टॉक्सिक और हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


मात्र 2 करोड़ रुपये में बनी ‘हनुमान अंश’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. रिलीज के चौथे हफ्ते फिल्म शानदार कमाई कर रही है. वहीं, यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ एक हफ्ते में वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. आइए जानते हैं दोनों फिल्म के लिए कैसा साबित हुआ सोमवार का दिन. 

‘हनुमान अंश’ ने सोमवार को कितना कलेक्शन किया?

‘हनुमान अंश’ की 25वें दिन की कमाई घटी और इसने 5.15 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं, फिल्म ने 24वें दिन इसने सबसे ज्यादा 12.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ओपनिंग डे पर 10 लाख रुपये कमाए थे. वहीं पहले सप्ताह इसने 1.08 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे सप्ताह 10.40  करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. हनुमान अंश ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की हो, लेकिन धीरे-धीरे दर्शकों के बीच अपनी जगह बना ली. दर्शकों ने न सिर्फ फिल्म को पसंद किया, बल्कि इसे दूसरों को देखने की सलाह भी दी और कई लोगों ने इसे दोबारा देखा. फिल्म की सफलता साबित करती है कि किसी फिल्म को हिट होने के लिए हमेशा बड़ी ओपनिंग की जरूरत नहीं होती. अगर कहानी दर्शकों को पसंद आ जाए, तो वह कई हफ्तों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है.

You Might Be Interested In

फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, इसने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 45.28 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

‘टॉक्सिक’ ने मंडे को कितना कमाए?

फिल्म ‘टॉक्सि’क’ ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर 7.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल कमाई 221.55 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ‘टॉक्सिक’ ने अब तक 304.5 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है.

यह खबर भी पढ़ें: Toxic Viral Video Scene: कियारा ने मचाया तहलका… 8-10 राउंड का क्या सीन है? ‘टॉक्सिक’ में एक्ट्रेस के सीन देख बौखलाए फैंस!

Tags: box officeHanuman Anshtoxic
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन सा तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं?

August 31, 2026

अंबर-धरा एक्ट्रेस 40 की उम्र में बनने वाली हैं मां

August 31, 2026

कौन हैं कनिका मान?

August 31, 2026

‘मिर्जापुर द मूवी’ की स्टारकास्ट और फीस

August 31, 2026

‘दृश्यम 3’ की स्टारकास्ट की फीस

August 31, 2026

रजत दलाल का थार पार्किंग को लेकर विवाद

August 30, 2026
‘टॉक्सिक’ को जबरदस्त टक्कर दे रही ‘हनुमान अंश’, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म; जानिए क्या रहा यश की मूवी का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘टॉक्सिक’ को जबरदस्त टक्कर दे रही ‘हनुमान अंश’, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म; जानिए क्या रहा यश की मूवी का हाल
‘टॉक्सिक’ को जबरदस्त टक्कर दे रही ‘हनुमान अंश’, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म; जानिए क्या रहा यश की मूवी का हाल
‘टॉक्सिक’ को जबरदस्त टक्कर दे रही ‘हनुमान अंश’, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म; जानिए क्या रहा यश की मूवी का हाल
‘टॉक्सिक’ को जबरदस्त टक्कर दे रही ‘हनुमान अंश’, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म; जानिए क्या रहा यश की मूवी का हाल