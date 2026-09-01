‘टॉक्सिक’ को जबरदस्त टक्कर दे रही ‘हनुमान अंश’, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म; जानिए क्या रहा यश की मूवी का हाल

मात्र 2 करोड़ रुपये में बनी ‘हनुमान अंश’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. रिलीज के चौथे हफ्ते फिल्म शानदार कमाई कर रही है. वहीं, यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ एक हफ्ते में वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. आइए जानते हैं दोनों फिल्म के लिए कैसा साबित हुआ सोमवार का दिन.

‘हनुमान अंश’ ने सोमवार को कितना कलेक्शन किया?

‘हनुमान अंश’ की 25वें दिन की कमाई घटी और इसने 5.15 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं, फिल्म ने 24वें दिन इसने सबसे ज्यादा 12.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ओपनिंग डे पर 10 लाख रुपये कमाए थे. वहीं पहले सप्ताह इसने 1.08 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे सप्ताह 10.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. हनुमान अंश ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की हो, लेकिन धीरे-धीरे दर्शकों के बीच अपनी जगह बना ली. दर्शकों ने न सिर्फ फिल्म को पसंद किया, बल्कि इसे दूसरों को देखने की सलाह भी दी और कई लोगों ने इसे दोबारा देखा. फिल्म की सफलता साबित करती है कि किसी फिल्म को हिट होने के लिए हमेशा बड़ी ओपनिंग की जरूरत नहीं होती. अगर कहानी दर्शकों को पसंद आ जाए, तो वह कई हफ्तों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है.

फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, इसने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 45.28 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

‘टॉक्सिक’ ने मंडे को कितना कमाए?

फिल्म ‘टॉक्सि’क’ ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर 7.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल कमाई 221.55 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ‘टॉक्सिक’ ने अब तक 304.5 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है.

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