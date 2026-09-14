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Hanuman Ansh vs Haiwaan: ‘हनुमान अंश’ की सुनामी के आगे तिनके की तरह बही ‘हैवान’, वीकएंड पर की जबरदस्त कमाई

Hanuman Ansh vs Haiwaan BOC: 'हनुमान अंश' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 38 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने कलेक्शन के मामले में हाल ही में रिलीज हुई 'हैवान' को पस्त कर दिया है. जानें दोनों फिल्मों ने रविवार को कितनी कमाई की.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 14, 2026 12:22:21 PM IST

हनुमान अंश और हैवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
हनुमान अंश और हैवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


इन दिनों थिएटर्स में ‘हनुमान अंश’ छाई हुई है. फिल्म ने शुरुआती दिनों में कुछ खास कमाई नहीं की, लेकिन धीरे-धीरे इसने ऐसा कमाल किया कि बड़े-बडे़ बजट वाली फिल्में इसके आगे फीकी पड़ गई. हाल ही में अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ तो ‘हनुमान अंश’ की सुनामी के आगे तिनके की तरह बह गई.  आइए जानते हैं कि वीकएंड पर इन फिल्मों का क्या हाल रहा. 

‘हनुमान अंश’ के लिए वीकएंड  कैसा रहा?

फिल्म ‘हनुमान अंश’ इन दिनों बाद बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म ने रिलीज के 38वें दिन यानी रविवार को 22.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं इसने शनिवार को 18.50 करोड़ रुपये कमाए थे. आपको बता दें कि जहां इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्त सिर्फ 1.08 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, अब ये फिल्म एक दिन में 22 करोड़ रुपये से अधिक कमा रही है. वो भी रिलीज के 38 दिनों बाद भी.

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फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने खबर लिखे जाने तक कुल 214.63 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यानी कि अब फिल्म 300 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने की तरफ कदम बढ़ा दी है. 

‘हैवान’ ने तीसरे दिन किते कमाए?

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की ‘हैवान’ फिल्म ‘हनुमान अंश’ के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही है. हैवान फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को बॉक्स ऑफिस पर मात्र 1.85 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने अभी तक तीन दिनों में कुल 7.36 करोड़ रुपये कमाए हैं. यानी कि कहा जा सकता है कि ‘हनुमान अंश’ के आगे ‘हैवान’ बिल्कुल पस्त हो गई है. 

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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Tags: Box Office CollectionhaiwaanHanuman Ansh
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