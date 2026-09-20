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Hanuman Ansh vs Daayra Box Office: शनिवार को ‘हनुमान अंश’ ने कमाई में फिर मारी जंप, 43वें दिन कमा डाले इतने करोड़; ‘दायरा’ का नहीं दिखा दम

Hanuman Ansh vs Daayra Box Office Collection: शनिवार के दिन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के लिए शुभ साबित हुआ. 'हनुमान अंश' ने एक बार फिर से शानदार कलेक्शन किया. वहीं, 'दायरा' की कमाई में बढ़त हासिल हुई, लेकिन अन्य फिल्मों के आगे सुस्त पड़ती दिखी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 20, 2026 11:12:28 AM IST

दायरा और हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
दायरा और हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


फिल्म ‘हनुमान अंश’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 44 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म की कमाई में शनिवार को फिर से जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. वहीं, ‘दायरा’ ने भी रिलीज के दूसरे दिन ठीक-ठाक कमाई की.   हालांकि, ‘हनुमान अंश’ के आगे कोई फिल्म टिकती नजर नहीं आ रही है. आइए जानते हैं शनिवार के इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया. 

शनिवार को बढ़ी कमाई

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 44वें दिन यानी शनिवार को 9.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने शुक्रवार को 5 करोड़ रुपये कमाए थे. आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन मात्र 10 लाख रुपये कमाए थे और इस पर फ्लॉप का ठप्पा लगने वाला था. लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी और ऐसा चमत्कार हुआ कि हनुमान अंश ने कई बड़े बजट वाली फिल्मों को बौना साबित कर दिया. इस फिल्म का बजट मात्र 2 करोड़ रुपये है. 

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‘हनुमान अंश’ के आगे फीकी पड़ी ‘दायरा’

करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म ‘दायरा’ ने ओपनिंग डे पर काफी धीमी शुरुआत की थी. हालांकि रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म की कमाई में बढ़त देखने को मिली है. इसने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 1.60 करोड़ रुपये कमाए. इसके अलावा ‘हनुमान अंश’ ने जहां 44वें दिन 9.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं दायरा सिर्फ 1.60 करोड़ पर सिमट गई. यह दिखाता है कि दायरा बिल्कुल सुस्त पड़ चुकी है. और वीकएंड के बाद ये फिल्म सिनेमाघरों को अलविदा कह सकती है. 

दोनों फिल्मों का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने खबर लिखे जाने तक ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन 258.14 करोड़ रुपये का हो गया है. वहीं, ‘दायरा’ फिल्म का दो दिनों में टोटल कलेक्शन 2.60 करोड़ हो गया है. 

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: ‘हनुमान अंश’ की सफलता से गदगद हुए महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से की मुलाकात

Tags: daayraHanuman Ansh
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