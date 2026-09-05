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‘हनुमान अंश’ को लेकर उत्तराखंड के CM धामी का बड़ा ऐलान, राज्य में टैक्स फ्री होगी फिल्म

Hanuman Ansh: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलान किया है कि फिल्म हनुमान अंश राज्य में टैक्स फ्री होगी. यानी दर्शकों को कम कीमत पर सिनेमाघरों के टिकट मिल सकेंगे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 5, 2026 3:43:56 PM IST

उत्तराखंड में हनुमान अंश हुई टैक्स फ्री
उत्तराखंड में हनुमान अंश हुई टैक्स फ्री


उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ को राज्य में कर-मुक्त किया जाएगा. यह फैसला उत्तराखंड के लोगों के लिए काफी बड़ा है. 

सीएम ने देखी फिल्म

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के एक सिनेमा हॉल में अपनी पत्नी गीता धामी, कैबिनेट सहयोगी गणेश जोशी और प्रदीप बत्रा और कई विधायकों के साथ फिल्म देखी, जो इस साल की अप्रत्याशित हिट साबित हुई है. उन्होंने कहा कि “हनुमान अंश” जैसी फिल्में राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

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एक्स हैंडल पर की घोषणा

मुख्यमंत्री धामी ने X पर एक पोस्ट में कहा, ‘फिल्म के माध्यम से हमें बाबा नीम करोली महाराज जी की तपस्या, त्याग, सेवा और भगवान हनुमान में उनकी अटूट आस्था को जानने और समझने का अवसर मिला. उनका संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा, आध्यात्मिक साधना और समाज के कल्याण के लिए समर्पित था.’ उन्होंने आगे कहा, ‘बाबा नीम करोली महाराज जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि भक्ति केवल अभ्यास नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण और मानव कल्याण का मार्ग भी है.’ सीएम धामी ने “हनुमान अंश” की टीम को “प्रेरक और आध्यात्मिक फिल्म” बनाने के लिए बधाई दी. साथ ही उन्होंने कहा कि कैंची धाम अब विश्व भर में आस्था और श्रद्धा का एक प्रमुख केंद्र बन गया है. 

फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित “हनुमान अंश” एक शोकाकुल युवा लक्ष्मीनारायण की कहानी है, जो अपनी मां की मृत्यु के बाद ईश्वर की खोज में एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है. यह फिल्म, जो 7 अगस्त को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की और पहले दो हफ्तों में मामूली कमाई दर्ज की, लेकिन बाद में दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया के कारण इसने रफ्तार पकड़ी. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान’ के सिंगर सुनील लोधी कौन हैं? नेत्रहीन होकर पर भी संगीत की दुनिया में मचाया कोहराम, तंबूरा से करते हैं जादू

Tags: Hanuman Anshuttarakhand
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