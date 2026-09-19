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‘हनुमान अंश’ की सफलता से गदगद हुए महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से की मुलाकात

M Devendra Fadnavis Meets With Hanuman Ansh Team: नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता प्राप्त की. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 19, 2026 4:57:51 PM IST

हनुमान अंश की टीम ने महाराष्ट्र के सीएम से की मुलाकात
हनुमान अंश की टीम ने महाराष्ट्र के सीएम से की मुलाकात


फिल्म रिलीज के समय ‘हनुमान अंश’ को ज्यादा चर्चा नहीं मिली थी, लेकिन दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया के बाद इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी. नीम करोली बाबा के जीवन और विरासत पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वैश्विक स्तर पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी सफलता के बीच फिल्म की टीम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास वर्षा में मुलाकात की.

महाराष्ट्र के सीएम ने दी बधाई

मुख्यमंत्री फडणवीस ने फिल्म की टीम के साथ अपनी मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया. वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, ‘कल शाम वर्षा में गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए ‘हनुमान अंश’ की टीम का आना बहुत अच्छा लगा. विशाल चतुर्वेदी और उनकी टीम को उनके शानदार काम के लिए बधाई और उनके सभी प्रयासों में और अधिक सफलता की कामना करता हूं.’

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फिल्म ने की  शानदार कमाई

‘हनुमान अंश’ ने महज 10 लाख रुपये के बजट से शुरुआत की थी. पहले दो हफ्तों में फिल्म ने करीब 1.50 करोड़ रुपये ही कमाए, लेकिन दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया के बाद इसकी कमाई में तेजी आ गई. 41वें दिन फिल्म ने भारत में 6 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जिससे इसका घरेलू कलेक्शन 237 करोड़ रुपये पहुंच गया. फिल्म की खास बात यह है कि रिलीज के कई हफ्तों बाद भी इसकी कमाई मजबूत बनी हुई है. इसी के साथ ‘हनुमान अंश’ इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है.

फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म हनुमान अंश, लक्ष्मीनारायण नामक एक दुखी युवक की कहानी है, जो अपनी माँ की मृत्यु के बाद ईश्वर की खोज में आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है. जीवन, मृत्यु और मानवीय पीड़ा के रहस्यों को जानने के लिए उत्तर भारत की यात्रा करते हुए, वह अंततः पूजनीय संत नीम करोली बाबा बन जाता है.

यह खबर भी पढ़ें: Hanuman Ansh Day 43 BOC: 300 करोड़ के करीब ‘हनुमान अंश’, नीम करोली बाबा की महिमा के आगे पस्त हुईं बड़ी-बड़ी फिल्में, जानें शुक्रवार की…

Tags: devendra fadnavishanuman ansh box office
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