Hanuman Ansh: हनुमान अंश, 2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज़ बॉक्स-ऑफिस सक्सेस स्टोरीज़ में से एक, अब OTT पर आ गई है. स्पिरिचुअल लीडर नीम करोली बाबा की ज़िंदगी और शिक्षाओं से इंस्पायर्ड यह डिवोशनल ड्रामा 27 नवंबर को SonyLIV पर हिंदी में स्ट्रीम होना शुरू हुआ. क्या आप जानते हैं कि फ़िल्म में नीम करोली बाबा का रोल करने वाले शोभिनव सत्या कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे? वो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के प्रोजेक्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शामिल हुए, और उनका मकसद अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करना था. खैर, किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था और सत्या ने खुद को हनुमान अंश में नीम करोली बाबा का रोल करते हुए पाया.

शाहरुख से मिलती है मेरी कहानी…

इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक्टर को अपने सफ़र और शाहरुख खान के इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों में एक ज़बरदस्त सिमिलैरिटी दिखती है. वैरायटी इंडिया से बात करते हुए, सत्या ने याद किया और कहा कि कैसे फौजी में शाहरुख का रोल अचानक बदल गया. “शाहरुख खान की कहानी यह है कि वो ‘फौजी’ सीरीज़ में एक छोटा सा किरदार निभा रहे थे. लीड रोल करने वाले एक्टर के पास कोई और प्रोजेक्ट था. वो डायरेक्टर का बेटा था. शाहरुख खान को ‘फौजी’ का हीरो बनाया गया. कभी-कभी बदलाव अचानक हो जाते हैं. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मैं फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था, और डायरेक्टर (विशाल चतुर्वेदी) ने मुझसे कहा कि मैं इसका हीरो हूँ,”

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अगर होती कोई दूसरी फिल्म तो…

इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया“अगर यह कोई दूसरी फिल्म होती, तो शायद मैं मना कर देता. मेरी आत्मा एक डायरेक्टर की है. आप जानते हैं एक डायरेक्टर की आत्मा क्या होती है? वे स्क्रीन से दूर भागते हैं. वे कैमरे पर नहीं आना चाहते,” सत्या ने कहा. सत्या ने बताया कि उनका मन हमेशा कैमरे के पीछे रहने का रहा है, उन्होंने खुद को ऐसा इंसान बताया जिसका असली स्वभाव फिल्में डायरेक्ट करना और तुरंत अगली फिल्म लिखना है.