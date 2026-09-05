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‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान’ के सिंगर सुनील लोधी कौन हैं? नेत्रहीन होकर पर भी संगीत की दुनिया में मचाया कोहराम, तंबूरा से करते हैं जादू

Who is Sunil Lodhi: इन दिनों सोशल मीडिया पर रील्स की दुनिया में आपने एक गाना जरूर सुना होगा ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान’, जो हनुमान अंश की फिल्म का सॉन्ग है. क्या आपको पता है कि इसे गाने वाला गायक नेत्रहीन हैं, जिनका नाम सुनील लोधी है. आइए जानते हैं गायक के बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 5, 2026 12:18:28 PM IST

सुनील लोधी कौन हैं?
सुनील लोधी कौन हैं?


नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर गजब का चमत्कार कर रही है. मात्र 1.8 करोड़ रुपये में बनी फिल्म धीरे-धीरे 100 करोड़ रुपये के कलेक्शन की तरफ कदम बढ़ा रही है.  इस फिल्म का एक गाना ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान’ लोगों को दीवाना बनाता रहा है और लोग भावुक हो रहे हैं. इस गाने को आवाज देने वाले सुनील लोधी आंखों से देख नहीं सकते. लेकिन उनकी सुरीली और भक्ति से भरी आवाज ने दर्शकों को इमोशनली जोड़ दिया है. लेकिन गायक कभी गांवों में घूमा करता थे. फिर कैसे अचानक मिली सफलता. 

कौन हैं सुनील लोधी?

सुनील लोधी मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के आगरा गांव के रहने वाले 25 वर्षीय लोक और भक्ति गायक हैं. जन्म से ही दृष्टिबाधित सुनील का पालन-पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ है जो अपनी आजीविका के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर है. सुनील लोधी वर्षों से भजन और बुंदेली परंपरा के गीत गाते आ रहे हैं. वे अपने साथ तंबूरा लेकर अपने गांव और आसपास के इलाकों में प्रस्तुति देते थे और अपनी विशिष्ट आवाज से स्थानीय दर्शकों का मनोरंजन करते थे.

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कैसे बदली जिंदगी?

सिंगर सुनील लोधी की जिंदगी तब बदल गई जब उनके द्वारा गाए गए पारंपरिक हनुमान भजन ‘ओ मोरे संकट के कटैया हनुमान’ की एक रिकॉर्डिंग ऑनलाइन साझा की गई. इस भजन ने श्रोताओं के दिलों को छू लिया. वीडियो वायरल हो गया और अब तक इसे 29 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. सुनील लोधी की वायरल रिकॉर्डिंग संगीत निर्माता पंकज वीआरके तक पहुंची. उनकी आवाज से प्रभावित होकर पंकज ने रिकॉर्डिंग के पीछे के गायक की तलाश शुरू कर दी. उन्होंने लोधी का पता लगाया और उन्हें मुंबई जाने का अवसर दिया. 

एक गाना फिल्म हनुमान अंश में शामिल किया गया

सुनील लोधी, जिन्होंने वर्षों तक स्थानीय समारोहों में तंबूरा बजाया था, के लिए यह यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई. उन्होंने पहले इंदौर की यात्रा की और फिर मुंबई के लिए रवाना हुए. मुंबई के साई बाबा स्टूडियो में लोधी ने लगभग आठ गाने रिकॉर्ड किए. उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि उनमें से एक गाना आगे चलकर एक फिल्म का हिस्सा बनेगा. सुनील लोधी द्वारा रिकॉर्ड किए गए गीतों में से एक, ‘मैंने तेरे ही भरोसे’ को बाद में ‘हनुमान अंश’ फिल्म में शामिल किया गया, जो इन दिनों वायरल हो रहा है. 

यह खबर भी पढ़ें: Pankaj Tripathi Struggle Story: छोटे से गांव का लड़का कैसे बना ‘कालीन भैया’? जानिए पंकज त्रिपाठी का पूरा सफर

Tags: Hanuman Anshsunil lodhi
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