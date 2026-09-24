Hanuman Ansh पर इन्वेस्ट ना करके पछता रहा बॉलीवुड! पहले किया मना अब मांग रहा माफी; 21 साल की प्रोड्यूसर ने खोला बड़ा राज़

Hanuman Ansh: 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस में ऐसा धमाल मचाया है जिसे जानकर पूरा बॉलीवुड हैरान है. हनुमान अंश की को-प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बताया है कि बॉलीवुड में कई लोगों ने शुरू में फ़िल्म को सपोर्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने बाद में माफ़ी मांगी है. 21 साल की प्रोड्यूसर ने कहा कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हिचकिचा रहे थे क्योंकि यह एक छोटे बजट की फ़िल्म थी जिसमें पहली बार डायरेक्टर बना था और एक्टर्स काफ़ी नए थे. सिद्धार्थ कन्नन से बात करते हुए, अनुप्रिया ने कहा कि टीम ने पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान इन्वेस्टमेंट के लिए कई लोगों से संपर्क किया था, लेकिन सपोर्ट पाने में मुश्किल हुई.

कोई नहीं था फिल्म पर इन्वेस्ट करने को तैयार

उन्होंने कहा, “शुरुआत से ही, मेरे आने से पहले भी, हनुमान अंश की टीम पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कई लोगों के पास गई थी, लेकिन कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी नहीं हुआ, भले ही यह बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था.” अनुप्रिया के मुताबिक, इंडस्ट्री में कई लोगों को इस प्रोजेक्ट पर ज़्यादा भरोसा नहीं था. उन्होंने कहा, “रिलीज़ से पहले, कुछ लोग थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, लेकिन बहुत से लोगों को इस प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं था. उन्हें लगा कि यह एक छोटे बजट की फिल्म है, डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बना रहे थे और एक्टर भी नए थे. उन्हें लगा कि फिल्म आएगी और चली जाएगी. लोगों को ऐसा भरोसा नहीं था.”

‘प्रोड्यूसर्स ने संपर्क किया और माफी मांगी’

अनुप्रिया ने कहा कि हनुमान अंश के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करने के बाद इंडस्ट्री से रिस्पॉन्स बदल गया. रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2 करोड़ रुपये से भी कम के बजट में बनी इस फिल्म ने तब से भारत में 331.70 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है. उन्होंने कहा कि कई प्रोड्यूसर्स जिन्होंने पहले इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, उन्होंने अब उनसे संपर्क किया है. “बहुत सारे प्रोड्यूसर हमसे मिले हैं और यह बहुत अच्छा है. उन्होंने हमें बधाई दी है. उनमें से कुछ तो मेरे पास आए और कहा, ‘सबसे पहले, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि यह फ़िल्म हमारे पास आई थी. हमें अफ़सोस है कि हम आपके साथ नहीं आ सके. यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी,’” उन्होंने याद करते हुए कहा.

अनुप्रिया ने कहा कि इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनसे यह भी कहा कि फ़िल्म ने दिखाया है कि एक छोटा प्रोडक्शन क्या कर सकता है. “उन्होंने कहा, ‘आपने हमें एहसास दिलाया है कि एक छोटी फ़िल्म बहुत कुछ कर सकती है. आपने इंडस्ट्री को एक सबक दिया है.’ उन्होंने हमसे कहा, ‘आप जो चाहें, हम आपके साथ हैं,’” उन्होंने कहा. हालांकि, अनुप्रिया ने यह भी कहा कि उन्होंने उनके शुरुआती फ़ैसले को उनके ख़िलाफ़ नहीं माना. उन्होंने कहा, “मैं उन्हें दोष नहीं देती क्योंकि यह बहुत छोटी फ़िल्म थी.” विशाल चतुर्वेदी द्वारा डायरेक्टेड और शोबिनव सत्या स्टारर हनुमान अंश, नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित है. यह भक्ति ड्रामा आस्था, भक्ति, दया और निस्वार्थ सेवा जैसे विषयों को दिखाता है.