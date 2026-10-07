Hanuman Ansh Day Box Office: 350 करोड़ रुपये से कितनी दूर ‘हनुमान अंश’? जानें फिल्म ने रिलीज के 61वें दिन की कितनी कमाई

‘हनुमान अंश’ की सिनेमाघरों में रफ्तार अभी थमी नहीं है. रिलीज के दिन बाद भी फिल्म दर्शकों को आकर्षित कर रही है. करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. अब फिल्म धीरे-धीरे 350 करोड़ की तरफ बढ़ रही है. कम बजट के बावजूद फिल्म की इस जबरदस्त कमाई ने कई बड़े बजट की फिल्मों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है.

61वें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया?

7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार से हर किसी को हैरान कर दिया है. रिलीज के पहले दिन महज 10 लाख रुपये कमाने वाली इस फिल्म को शुरुआत में फ्लॉप माना जा रहा था, लेकिन वक्त के साथ इसकी कमाई ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बड़े बजट की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया.

रविवार को रिलीज के 61वें दिन फिल्म ने 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं, इसने रिलीज के 60वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 75 लाख रुपये कमाए थे.

फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो खबर लिखे जाने तक ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन 326.99 करोड़ रुपये का हो गया है. यानी कि फिल्म रिलीज के 61 दिनों बाद भी छाई हुई है और दर्शकों का ध्यान खींच रही है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म कितना और कलेक्शन कर पाती है.

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: Who Is Shannon K: कौन हैं 25 साल की शैनन के? जिनकी बिग बॉस 20 में वाइल्डकार्ड एंट्री पर चर्चा तेज, दिग्गज गायक कुमार सानू…