Home > मनोरंजन > Hanuman Ansh Day 59 BOC: रिलीज के 59 दिनों बाद भी सिनेमाघरों में छाई है ‘हनुमान अंश’, रविवार को फिल्म ने की शानदार कमाई; जानें कलेक्शन

Hanuman Ansh Day 59 BOC: रिलीज के 59 दिनों बाद भी सिनेमाघरों में छाई है ‘हनुमान अंश’, रविवार को फिल्म ने की शानदार कमाई; जानें कलेक्शन

Hanuman Ansh Box Office Collection: फिल्म 'हनुमान अंश' को थिएटर्स में रिलीज हुए 59 दिन हो चुके हैं. यह फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में छाई हुई है. इसने रविवार को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 5, 2026 11:16:33 AM IST

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


‘हनुमान अंश’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 59 दिन हो चुके हैं और फिल्म की कमाई अब भी जारी है. महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन कलेक्शन में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. कम बजट में शानदार कमाई कर ‘हनुमान अंश’ ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं फिल्म ने रविवार को कितना कलेक्शन किया. 

59वें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया?

7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार से हर किसी को हैरान कर दिया है. रिलीज के पहले दिन महज 10 लाख रुपये कमाने वाली इस फिल्म को शुरुआत में फ्लॉप माना जा रहा था, लेकिन वक्त के साथ इसकी कमाई ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बड़े बजट की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया.

You Might Be Interested In

रविवार को रिलीज के 59वें दिन फिल्म ने करीब 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं, इसने रिलीज के 58वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 2.10 करोड़ रुपये कमाए. 

फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो खबर लिखे जाने तक ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन  324.73 करोड़ रुपये का हो गया है. यानी कि फिल्म रिलीज के 59 दिनों बाद भी छाई हुई है और दर्शकों का ध्यान खींच रही है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म कितना और कलेक्शन कर पाती है. 

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: ‘जिससे किया प्यार, उसी ने पटक-पटककर मारा..’ काजल राघवानी ने सुनाया मोहब्बत का दर्दनाक किस्सा, बोलीं- बालों को खींचकर जमीन पर पीटा!

Tags: Hanuman Anshhanuman ansh box office collectionHanuman Ansh Day 59
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? भूलकर भी 8 गलतियां न...

October 4, 2026

दोस्तों संग जरूर देखें ये 5 फिल्में

October 4, 2026

फिल्में, जिनमें दिखा जानवरों और इंसान के बीच का प्यार

October 4, 2026

आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

October 4, 2026

मोबाइल लेते समय क्या ध्यान रखना चाहिए?

October 4, 2026

सोहा अली खान के करियर पर एक नजर

October 4, 2026
Hanuman Ansh Day 59 BOC: रिलीज के 59 दिनों बाद भी सिनेमाघरों में छाई है ‘हनुमान अंश’, रविवार को फिल्म ने की शानदार कमाई; जानें कलेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hanuman Ansh Day 59 BOC: रिलीज के 59 दिनों बाद भी सिनेमाघरों में छाई है ‘हनुमान अंश’, रविवार को फिल्म ने की शानदार कमाई; जानें कलेक्शन
Hanuman Ansh Day 59 BOC: रिलीज के 59 दिनों बाद भी सिनेमाघरों में छाई है ‘हनुमान अंश’, रविवार को फिल्म ने की शानदार कमाई; जानें कलेक्शन
Hanuman Ansh Day 59 BOC: रिलीज के 59 दिनों बाद भी सिनेमाघरों में छाई है ‘हनुमान अंश’, रविवार को फिल्म ने की शानदार कमाई; जानें कलेक्शन
Hanuman Ansh Day 59 BOC: रिलीज के 59 दिनों बाद भी सिनेमाघरों में छाई है ‘हनुमान अंश’, रविवार को फिल्म ने की शानदार कमाई; जानें कलेक्शन
Hanuman Ansh Day 59 BOC: रिलीज के 59 दिनों बाद भी सिनेमाघरों में छाई है ‘हनुमान अंश’, रविवार को फिल्म ने की शानदार कमाई; जानें कलेक्शन