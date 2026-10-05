Hanuman Ansh Day 59 BOC: रिलीज के 59 दिनों बाद भी सिनेमाघरों में छाई है ‘हनुमान अंश’, रविवार को फिल्म ने की शानदार कमाई; जानें कलेक्शन

‘हनुमान अंश’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 59 दिन हो चुके हैं और फिल्म की कमाई अब भी जारी है. महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन कलेक्शन में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. कम बजट में शानदार कमाई कर ‘हनुमान अंश’ ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं फिल्म ने रविवार को कितना कलेक्शन किया.

59वें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया?

7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार से हर किसी को हैरान कर दिया है. रिलीज के पहले दिन महज 10 लाख रुपये कमाने वाली इस फिल्म को शुरुआत में फ्लॉप माना जा रहा था, लेकिन वक्त के साथ इसकी कमाई ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बड़े बजट की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया.

रविवार को रिलीज के 59वें दिन फिल्म ने करीब 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं, इसने रिलीज के 58वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 2.10 करोड़ रुपये कमाए.

फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो खबर लिखे जाने तक ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन 324.73 करोड़ रुपये का हो गया है. यानी कि फिल्म रिलीज के 59 दिनों बाद भी छाई हुई है और दर्शकों का ध्यान खींच रही है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म कितना और कलेक्शन कर पाती है.

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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