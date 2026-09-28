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Hanuman Ansh Day 52 BOC: ‘हनुमान अंश’ ने रच दिया इतिहास, 2 करोड़ रुपये में बनी फिल्म ने कमा डाले 300 करोड़ रुपये; जानें वीकएंड का कलेक्शन

Hanuman Ansh Box Office Collection: फिल्म 'हनुमान अंश' ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है. मात्र 2 करोड़ रुपये में बनी फिल्म ने 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. जानें रिलीज के 52वें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 28, 2026 11:38:31 AM IST

हनुमान अंश ने पार किया 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा
हनुमान अंश ने पार किया 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा


‘हनुमान अंश’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 52 दिन हो चुके हैं.  इस फिल्म ने इंडियन कलेक्शन के अनुसार 300 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है. सिर्फ 2 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने कई बड़ी-बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. चलिए जानते हैं फिल्म का कुल कलेक्शन. 

52वें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया?

फिल्म ‘हनुमान अंश’ 07 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. कल रविवार यानी 52वें दिन इस फिल्म ने 9 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन मात्र 10 लाख रुपये कमाए थे और इस पर फ्लॉप का ठप्पा लगने वाला था. लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी और ऐसा चमत्कार हुआ कि ‘हनुमान अंश’ ने कई बड़े बजट वाली फिल्मों को बौना साबित कर दिया. इस फिल्म का बजट मात्र 2 करोड़ रुपये है. 

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फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो खबर लिखे जाने तक ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन  307.03 करोड़ रुपये का हो गया है. यानी कि फिल्म रिलीज के 52 दिनों बाद भी छाई हुई है और दर्शकों का ध्यान खींच रही है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म कितना और कलेक्शन कर पाती है. 

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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Tags: Hanuman Anshhanuman ansh box office collectionHanuman Ansh Day 52 Collection
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