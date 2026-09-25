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Hanuman Ansh Day Box Office: 300 करोड़ से चंद कदम दूर फिल्म ‘हनुमान अंश’, रिलीज के 49वें दिन फिल्म ने की कितनी कमाई?

Hanuman Ansh Day 49 BOC: 'हनुमान अंश' रिलीज के 49 दिनों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. जानिए इस फिल्म ने गुरुवार को कितना कलेक्शन किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 25, 2026 6:12:19 PM IST

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस


2 करोड़ रुपये में बनी ‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस सफर 49 दिन बाद भी जारी है. फिल्म लगातार कमाई कर रही है और अब इसकी नजर 300 करोड़ रुपये के आंकड़े पर है. ऐसे में जानते हैं कि फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है और गुरुवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया. 

49वें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया?

फिल्म ‘हनुमान अंश’ 07 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. कल गुरुवार यानी 49वें दिन इस फिल्म ने 3.65 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं इसने 48वें दिन 3.75 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन मात्र 10 लाख रुपये कमाए थे और इस पर फ्लॉप का ठप्पा लगने वाला था. लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी और ऐसा चमत्कार हुआ कि ‘हनुमान अंश’ ने कई बड़े बजट वाली फिल्मों को बौना साबित कर दिया. इस फिल्म का बजट मात्र 2 करोड़ रुपये है. 

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फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो खबर लिखे जाने तक ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन  288.33 करोड़ रुपये का हो गया है. यानी कि फिल्म रिलीज के 49 दिनों बाद भी छाई हुई है और दर्शकों का ध्यान खींच रही है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा कब तक पार कर पाती है. 

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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Tags: Hanuman Anshhanuman ansh box office
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