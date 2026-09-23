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Hanuman Ansh Day 47 BOC: रिलीज के 47 दिनों बाद भी ‘हनुमान अंश’ कर रही चमत्कार, दुनिया में बजा फिल्म का डंका; कमा डाले इतने करोड़

Hanuman Ansh Box Office Collection: फिल्म 'हनुमान अंश' रिलीज के 47 दिनों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अपना चमत्कार दिखा रही है. जानिए इस फिल्म ने मंगलवार को कितना कलेक्शन किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 23, 2026 2:53:47 PM IST

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


महज 2 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई फिल्म ‘हनुमान अंश’ की कमाई का सिलसिला अब भी जारी है. रिलीज के 47 दिनों बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है. फिल्म की नजर अब 300 करोड़ रुपये के आंकड़े पर है और यह धीरे-धीरे इस लक्ष्य की ओर बढ़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ‘हनुमान अंश’ ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कुल कितनी कमाई कर ली है.

47वें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया?

फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 47वें दिन यानी मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर  4.90 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने सोमवार को 4.15 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन मात्र 10 लाख रुपये कमाए थे और इस पर फ्लॉप का ठप्पा लगने वाला था. लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी और ऐसा चमत्कार हुआ कि ‘हनुमान अंश’ ने कई बड़े बजट वाली फिल्मों को बौना साबित कर दिया. इस फिल्म का बजट मात्र 2 करोड़ रुपये है. 

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फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो खबर लिखे जाने तक ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन 281.64 करोड़ रुपये का हो गया है. यानी कि फिल्म रिलीज के 47 दिनों बाद भी छाई हुई है और दर्शकों का ध्यान खींच रही है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा कब तक पार कर पाती है. फिल्म की वर्ल्डवाइड 366.45 करोड़ रुपये हो चुकी है. 

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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Tags: Hanuman Anshhanuman ansh box office
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