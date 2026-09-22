Hanuman Ansh Day 46 BOC: रिलीज के 46 दिनों बाद भी बरकरार है ‘हनुमान अंश’ का जलवा, जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन

सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. रिलीज के 46वें दिन भी फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई की. फिल्म धीरे-धीरे 300 करोड़ रुपये की तरफ कदम बढ़ा रही है. आइए जानते हैं अब तक फिल्म ने कुल कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

सोमवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया?

फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 46वें दिन यानी सोमवार को 4.15 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने रविवार को 13.75 करोड़ रुपये कमाए थे. आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन मात्र 10 लाख रुपये कमाए थे और इस पर फ्लॉप का ठप्पा लगने वाला था. लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी और ऐसा चमत्कार हुआ कि हनुमान अंश ने कई बड़े बजट वाली फिल्मों को बौना साबित कर दिया. इस फिल्म का बजट मात्र 2 करोड़ रुपये है.

जल्द ही 300 करोड़ रुपये पार कर सकती है फिल्म

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो खबर लिखे जाने तक ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन 276.03 करोड़ रुपये का हो गया है. यानी कि फिल्म रिलीज के 46 दिनों बाद भी छाई हुई है और दर्शकों का ध्यान खींच रही है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा कब तक पार कर पाती है.

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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