Home > मनोरंजन > Hanuman Ansh Day 46 BOC: रिलीज के 46 दिनों बाद भी बरकरार है ‘हनुमान अंश’ का जलवा, जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन

Hanuman Ansh Day 46 BOC: रिलीज के 46 दिनों बाद भी बरकरार है ‘हनुमान अंश’ का जलवा, जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन

Hanuman Ansh Box Office Collection: 'हनुमान अंश' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 46 दिन हो चुके हैं. अब भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा रही है. जानिए सोमवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 22, 2026 12:14:46 PM IST

हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. रिलीज के 46वें दिन भी फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई की. फिल्म धीरे-धीरे 300 करोड़ रुपये की तरफ कदम बढ़ा रही है. आइए जानते हैं अब तक फिल्म ने कुल कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. 

सोमवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया?

फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 46वें दिन यानी सोमवार को 4.15 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने रविवार को 13.75 करोड़ रुपये कमाए थे. आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन मात्र 10 लाख रुपये कमाए थे और इस पर फ्लॉप का ठप्पा लगने वाला था. लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी और ऐसा चमत्कार हुआ कि हनुमान अंश ने कई बड़े बजट वाली फिल्मों को बौना साबित कर दिया. इस फिल्म का बजट मात्र 2 करोड़ रुपये है. 

You Might Be Interested In

जल्द ही 300 करोड़ रुपये पार कर सकती है फिल्म

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो खबर लिखे जाने तक ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन 276.03 करोड़ रुपये का हो गया है. यानी कि फिल्म रिलीज के 46 दिनों बाद भी छाई हुई है और दर्शकों का ध्यान खींच रही है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा कब तक पार कर पाती है. 

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: दिल्ली में अमित शाह से मिली ‘हनुमान अंश’ की टीम , गृहमंत्री ने फिल्म की सफलता पर दी बधाई; तस्वीरें आई सामने

यह खबर भी पढ़ें: ‘बेबो’ के जन्मदिन पर बहन करिश्मा का खास तोहफा, शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीर; फैंस ने लुटाया प्यार

Tags: Hanuman Anshhanuman ansh box office collection
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में...

September 22, 2026

मां अमृता के संग कहां घूम रही हैं सारा अली...

September 21, 2026

ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 21, 2026

गुलशन ग्रोवर के 5 सबसे दमदार किरदार

September 21, 2026

एक्ट्रेसेस, जो हैं 2 बेटियों की मां

September 21, 2026

शिवलिंग पर कब-कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल!

September 20, 2026
Hanuman Ansh Day 46 BOC: रिलीज के 46 दिनों बाद भी बरकरार है ‘हनुमान अंश’ का जलवा, जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hanuman Ansh Day 46 BOC: रिलीज के 46 दिनों बाद भी बरकरार है ‘हनुमान अंश’ का जलवा, जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन
Hanuman Ansh Day 46 BOC: रिलीज के 46 दिनों बाद भी बरकरार है ‘हनुमान अंश’ का जलवा, जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन
Hanuman Ansh Day 46 BOC: रिलीज के 46 दिनों बाद भी बरकरार है ‘हनुमान अंश’ का जलवा, जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन
Hanuman Ansh Day 46 BOC: रिलीज के 46 दिनों बाद भी बरकरार है ‘हनुमान अंश’ का जलवा, जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन
Hanuman Ansh Day 46 BOC: रिलीज के 46 दिनों बाद भी बरकरार है ‘हनुमान अंश’ का जलवा, जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन