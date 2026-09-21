Hanuman Ansh Day 45 BOC: रविवार के दिन ‘हनुमान अंश’ ने की शानदार कमाई, 300 करोड़ रुपये से चंद कदम दूर फिल्म; जानें कलेक्शन

मात्र 2 करोड़ रुपये में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 45वें दिन जबरदस्त कमाई. इसके आगे अन्य फिल्में फीकी पड़ती दिखीं. आइए जानते हैं फिल्म की कुल कमाई.

45वें दिन फिल्म ने कितने कमाए?

फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 45वें दिन यानी शनिवार को 13.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने शनिवार को 9.75 करोड़ रुपये कमाए थे. आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन मात्र 10 लाख रुपये कमाए थे और इस पर फ्लॉप का ठप्पा लगने वाला था. लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी और ऐसा चमत्कार हुआ कि हनुमान अंश ने कई बड़े बजट वाली फिल्मों को बौना साबित कर दिया. इस फिल्म का बजट मात्र 2 करोड़ रुपये है.

300 करोड़ रुपये के करीब ‘हनुमान अंश’

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो खबर लिखे जाने तक ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन 271.88 करोड़ रुपये का हो गया है. यानी कि फिल्म रिलीज के 45 दिनों बाद भी छाई हुई है और दर्शकों का ध्यान खींच रही है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा कब तक पार कर पाती है. और ये सप्ताह फिल्म के लिए कैसा रहता है.

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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