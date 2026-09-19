Hanuman Ansh Day 43 BOC: 300 करोड़ के करीब ‘हनुमान अंश’, नीम करोली बाबा की महिमा के आगे पस्त हुईं बड़ी-बड़ी फिल्में, जानें शुक्रवार की कमाई

नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ कमाई के मामले में रुकने का नाम नहीं ले रही है. इस फिल्म ने हाल ही में रिलीज हुई सभी फिल्मों को धराशाई करते हुए उनसे भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर डाली. आइए जानते हैं फिल्म ने रिलीज के शुक्रवार यानी कि रिलीज के 43वें दिन कितना कलेक्शन किया.

43वें दिन कमा डाले इतने करोड़

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 43वें दिन यानी शुक्रवार को 5 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने गुरुवार को 6.25 करोड़ रुपये कमाए थे. आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन मात्र 10 लाख रुपये कमाए थे और इस पर फ्लॉप का ठप्पा लगने वाला था. लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी और ऐसा चमत्कार हुआ कि हनुमान अंश ने कई बड़े बजट वाली फिल्मों को बौना साबित कर दिया. इस फिल्म का बजट मात्र 2 करोड़ रुपये है. अभी 18 सितंबर को रिलीज हुई दायरा फिल्म तो ‘हनुमान अंश’ के आगे ओपनिंग डे पर ही लाखों में सिमट गई. वहीं, ‘मिर्जापुर द मूवी’ रिलीज के 15वें दिन मात्र 2.75 करोड़ रुपये कमा पाई.

फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने खबर लिखे जाने तक ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन ‘हनुमान अंश’ करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 287.40 करोड़ रुपये है. यानी कि फिल्म अब 300 करोड़ रुपये की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन में अब तक 316.30 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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