Home > मनोरंजन > Hanuman Ansh BOC: ‘हनुमान अंश’ की आंधी में उड़ी ‘मिर्जापुर’-‘हैवान’, शनिवार को फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई, 200 करोड़ से चंद कदम दूर

Hanuman Ansh BOC: ‘हनुमान अंश’ की आंधी में उड़ी ‘मिर्जापुर’-‘हैवान’, शनिवार को फिल्म ने की छप्परफाड़ कमाई, 200 करोड़ से चंद कदम दूर

Hanuman Ansh Day 38 Collection: 'हनुमान अंश' का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के 38वें दिन जबरदस्त कमाई की और हाल ही रिलीज हुई फिल्मों धराशाई कर दिया. जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 13, 2026 10:17:52 AM IST

हनुमान अंश ने रिलीज के 38वें दिन की छप्परफाड़ कमाई
हनुमान अंश ने रिलीज के 38वें दिन की छप्परफाड़ कमाई


मात्र 2 करोड़ रुपये में बनी फिल्म हनुमान ‘अंश’ बहुत जल्द 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली है. फिल्म ने शनिवार के दिन छप्परफाड़ कमाई की. इस फिल्म के आगे ‘मिर्जापुर द मूवी’ और ‘हैवान’ भी नहीं टिक सकी. चलिए जानते हैं हनुमान अंश ने 38वें दिन कितनी कमाई की. 

‘हनुमान अंश’ ने 38वें दिन कितने कमाए?

फिल्म ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. और इसने पहले दिन मात्र 10 लाख रुपये कमाए थे. इसके कुछ दिनों बाद बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान आया कि सारे रिकॉर्ड धराशाई हो गए. फिल्म ने रिलीज के 38वें दिन यानी शनिवार को 18.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं इसने शुक्रवार को 10.50 करोड़ रुपये कमाए थे. अब आज रविवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी उछाल देखने को मिल सकता है. 

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200 करोड़ रुपये से कुछ कदम दूर

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने खबर लिखे जाने तक कुल 193.07 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यानी कि 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने से बस कुछ करोड़ रुपये दूर है. आज यानी रविवार को यह आंकड़ा पार हो जाएगा. 

मिर्जापुर फिल्म को दे रही जबरदस्त टक्कर

फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने हाल ही में रिलीज हुई ‘मिर्जापुर द मूवी’ और ‘हैवान’ को धराशाई कर दिया है. जहां मिर्जापुर ने शनिवार को ने शनिवार यानी 9वें दिन 12.50 करोड़ रुपये कमाए और ‘हैवान’ रिलीज के दूसरे दिन सिर्फ 2.50 करोड़ रुपये कमाए.  जबकि ‘हनुमान अंश’ ने 38वें दिन 18.50 करोड़ कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया. 

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: जब वो इंडियन पहनती हैं ना, तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता…, Yung किसके प्यार में हुए दीवाने? बिग बॉस 20 में किया…

Tags: Hanuman Anshhanuman ansh box office
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