Hanuman Ansh Box Office: 150 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े से चंद कदम दूर ‘हनुमान अंश’, मंगलवार को बढ़ा फिल्म का कलेक्शन

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 33: फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल कर रही है, जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी. फिल्म अब 150 करोड़ रुपये के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है. रिलीज के 33वें दिन भी ‘हनुमान अंश’ की कमाई में बढ़त देखने को मिली. आइए जानते हैं फिल्म ने मंगलवार को कितनी कमाई की और अब इसका कुल कलेक्शन कहां पहुंच गया है.

‘हनुमान अंश’ ने मंगलवार को कितना कलेक्शन किया?

फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 33वें दिन यानी मंगलवार को 11 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं इसने सोमवार को 10 करोड़ रुपये कमाए थे. यह दिखाता है कि फिल्म ने बीते दिनों के मुकाबले अच्छी कमाई की. साथ ही आपको बता दें कि फिल्म ने बीते रविवार के दिन 22.75 करोड़ रुपये कमाए थे.

फिल्म का कुल कलेक्शन कितना है?

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने खबर लिखे जाने तक कुल 143.13 करोड़ का हो गया है. ये जल्द ही 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है.

मिर्जापुर फिल्म से हो रहा जबरदस्त सामना

फिल्म ‘हनुमान अंश’ हाल ही में रिलीज हुई ‘मिर्जापुर द मूवी’ को टक्कर देती नजर आ रही है. जहां मिर्जापुर ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को 15.85 करोड़ रुपये कमाए. तो वहीं, ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 33वें दिन 11 करोड रुपये का कलेक्शन किया. यह दिखा रहा है कि दोनों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सप्ताह दोनों फिल्मों के लिए कैसा रहता है.

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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