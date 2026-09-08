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Hanuman Ansh BOC: ‘हनुमान अंश’ ने 32वें दिन भी कमा डाले कई करोड़, ‘मिर्जापुर द मूवी’ को दे रही जबरदस्त टक्कर; जानें फिल्म का कलेक्शन

Hanuman Ansh Box office Collection Day 32 | Hanuman Ansh Box office Report: फिल्म 'हुनमान अंश' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 32 दिन हो चुके हैं. लेकिन इसका जलवा अब भी बरकरार है. फिल्म हाल ही में रिलीज हुई 'मिर्जापुर द मूवी' को भी जबरदस्त टक्कर देती नजर आ रही है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: September 8, 2026 11:58:46 AM IST

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


Hanuman Ansh Box office Collection Day 32 | Hanuman Ansh Box office Report: मात्र 1.8 करोड रुपये में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ एक ऐसा इतिहास बना रही है, जो आज तक नहीं हुआ. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये की तरफ कदम बढ़ा रही है. इस फिल्म ने 32वें दिन भी अच्छा कलेक्शन किया. ‘हनुमान अंश’ कुछ दिनों पहले रिलीज हुई  फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ का भी खेल बिगाड़ती दिख रही है. आइए जानते हैं ‘हनुमान अंश’ का कुल कलेक्शन कितना हुआ. 

‘हनुमान अंश’ ने 32वें दिन कितने कमाए?

नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 32वें दिन यानी सोमवार को 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं इसने बॉक्स ऑफिस पर वीकएंड पर 22.75 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म की शुरुआत   काफी खराब हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया. 

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फिल्म का कुल कलेक्शन कितना है?

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने खबर लिखे जाने तक कुल 132.13 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

मिर्जापुर फिल्म को दे रही जबरदस्त टक्कर

फिल्म ‘हनुमान अंश’ हाल ही में रिलीज हुई ‘मिर्जापुर द मूवी’ के आगे भी जमकर खड़ी है. जहां मिर्जापुर ने रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को 15.50 करोड़ रुपये कमाए. तो वहीं, ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 32वें दिन 10 करोड रुपये का कलेक्शन किया. यह दिखा रहा है कि दोनों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सप्ताह दोनों फिल्मों के लिए कैसा रहता है. 

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: मैं Gen Z हूं, खा जाऊंगी तुम लोगों को.. बिग बॉस 20 में इस कंटेस्टेंट ने लगाई आग, गुस्से में तमतमाकर कहा ऐसा कि सहमे…

Tags: Hanuman Anshhanuman ansh box officehome-hero-pos-7
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