100 करोड़ से कुछ कदम दूर ‘हनुमान अंश’, 29 दिनों बाद भी कायम है जलवा; 50 साल पहले देखने को मिला था ऐसा मंजर

‘हनुमान अंश’ फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तो बेहद खराब शुरुआत थी. लोगों ने सोचा कि कुछ दिनों बाद फिल्म थिएटर्स से गायब हो जाएगी. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा ऐसा चमत्कार हुआ कि फिल्म की कमाई करोड़ों में होने लगी. मात्र 1.8 करोड़ बनी फिल्म अब 100 करोड़ रुपये के कलेक्शन कुछ दूर है. चलिए जानते हैं फिल्म ने शुक्रवार को कितनी कमाई की और कुल कलेक्शन क्या है.

‘हनुमान अंश’ ने शुक्रवार को कितने कमाए?

‘हनुमान अंश’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 29 दिन हो चुके हैं. इसने बॉक्स ऑफिस पर 29वें दिन 10 करोड़ रुपये कमाए. ये कमाई बता रही है कि शनिवार और रविवार को फिल्म बवाल मचा रही है. लेकिन इसे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मिर्जापुर द मूवी से टक्कर मिल सकता है. अब ये देखना दिलचस्प होगा.

शुरुआती कलेक्शन था बेहद खराब

ओपनिंग डे पर फिल्म ने मात्र 10 लाख रुपये कमाए थे. वहीं पहले सप्ताह इसने 1.08 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे सप्ताह 10.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. हनुमान अंश ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की हो, लेकिन धीरे-धीरे दर्शकों के बीच अपनी जगह बना ली. दर्शकों ने न सिर्फ फिल्म को पसंद किया, बल्कि इसे दूसरों को देखने की सलाह भी दी और कई लोगों ने इसे दोबारा देखा.

फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, इसने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 29 दिनों तक इसकी कमाई 81.88 करोड़ रुपये हो गई. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

50 साल पहले भी हुआ था ऐसा चमत्कार

ट्रेड एनालिस्ट इस फिल्म की तुलना 1975 की ‘जय संतोषी मां’ से कर रहे हैं, जिसने धीमी शुरुआत के बाद शानदार कमाई की थी. 25-30 लाख रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 5.25 करोड़ रुपये कमाए थे.

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