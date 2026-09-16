Home > मनोरंजन > Hanuman Ansh Day 40 BOC: ‘हनुमान अंश’ के लिए मंगल रहा मंगलवार, रिलीज के 40वें दिन बनाया रिकॉर्ड; ‘धुरंधर’-‘पठान’ की कमाई को भी छोड़ा पीछे

Hanuman Ansh Day 40 BOC: ‘हनुमान अंश’ के लिए मंगल रहा मंगलवार, रिलीज के 40वें दिन बनाया रिकॉर्ड; ‘धुरंधर’-‘पठान’ की कमाई को भी छोड़ा पीछे

Hanuman Ansh Day 40 Box Office Collection: फिल्म 'हनुमान अंश' को थिएटर्स में रिलीज हुए 40 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने मंगलवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा किया कि 'धुरंधर'-'पठान' जैसी फिल्मों के भी रिकॉर्ड टूट गए. जानिए 'हनुमान अंश' ने क्या रिकॉर्ड बनाया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 16, 2026 9:49:20 AM IST

हनुमान अंश ने रिलीज के 40वें दिन कितनी कमाई की?
हनुमान अंश ने रिलीज के 40वें दिन कितनी कमाई की?


कभी जिस फिल्म के रिलीज होते ही फ्लॉप का ठप्पा लगने वाला था. आज वही ‘हनुमान अंश’ ऐसे रिकॉर्ड बना रही है कि बड़ी बड़ी फिल्में धराशाई हो गई हैं. रिलीज के 40वें दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो ऐतिसाहिक हो गया. मात्र 2 करोड़ रुपये में बनी ये फिल्म अब ‘धुरंधर’, ‘पठान’ और छावा जैसी फिल्मों के कलेक्शन को टक्कर दे रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने मंगलवार को कितना कलेक्शन किया और क्या रिकॉर्ड तोड़ा. 

फिल्म ने मंगलवार को कितना कलेक्शन किया?

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित ‘हनुमान अंश’ ने अपने छठे मंगलवार, यानी रिलीज के 40वें दिन 8.25 करोड़ रुपये कमाए. यह जानकारी Sacnilk के अनुसार है. साथ ही आपको बता दें कि सोमवार की कमाई भी 8.25 करोड़ रुपये ही थी. यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ. 

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फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने खबर लिखे जाने तक ‘हनुमान अंश’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन 231.13 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 272.90 करोड़ रुपये है. फिल्म ने विदेशों में भी 40वें दिन 2 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 18.50 करोड़ रुपये हो गया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन में अब तक 291.40 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

‘धुरंधर’ और ‘पठान’ को छोड़ा पीछे

हनुमान अंश ने 40वें दिन 8.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बढ़त बनाई है. रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 40वें दिन 2.60 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ ने 40वें दिन थिएटर में 2.55 करोड़ रुपये कमाए. इसके अलावा ‘छावा’ और ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ ने अपने 40वें दिन क्रमशः 1.40 करोड़ रुपये और 1.38 करोड़ रुपये की कमाई की. इस हिसाब से ‘हनुमान अंश’ पहले पायदान पर काबिज हो गई, जो एक शानदार रिकॉर्ड है. 

‘हनुमान अंश’ फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: यहीं पटककर मारूंगा…बिग बॉस 20 में Gen Z गर्ल को दी खुलेआम चुनौती, एक-दूसरे पर टूट पड़े कंटेस्टेंट; क्या हुआ ऐसा?

Tags: dhurandharhanuman ansh box officeHanuman Ansh box office collection day 40
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