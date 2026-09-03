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Hanuman Ansh Box Office: नीम करोली बाबा की कहानी ने जीता दिल! ‘हनुमान अंश’ ने 27वें दिन रचा नया बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

Hanuman Ansh Box Office: 'हनुमान अंश' 2026 की बॉक्स-ऑफिस पर सबसे बड़ी सरप्राइज फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. लगभग ₹2 करोड़ के बजट में बनी यह डिवोशनल ड्रामा फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और पहले दिन इसने सिर्फ 10 लाख की कमाई की थी.

By: Heena Khan | Published: September 3, 2026 7:31:23 AM IST

hanuman ansh box office collection
hanuman ansh box office collection


Hanuman Ansh Box Office Day 27: ‘हनुमान अंश’ 2026 की बॉक्स-ऑफिस पर सबसे बड़ी सरप्राइज फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. लगभग ₹2 करोड़ के बजट में बनी यह डिवोशनल ड्रामा फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और पहले दिन इसने सिर्फ 10 लाख की कमाई की थी. फिर भी, बुधवार को सामने आए ट्रेड आंकड़ों के मुताबिक, 26 दिनों में फिल्म ने भारत में लगभग ₹54.13 करोड़ (नेट) की कमाई की है, और इसकी कुल कमाई (ग्रॉस) ₹63.82 करोड़ तक पहुँच गई है.

न कोई बड़ा नाम न ज्यादा खर्च फिर भी…

फिल्म का प्रदर्शन इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि इसके प्रमोशन में न तो कोई बड़ा स्टार शामिल था और न ही इस स्तर की थिएटर सफलता के लिए आम तौर पर होने वाला भारी-भरकम प्रमोशन का खर्च किया गया था. आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित ‘हनुमान अंश’ ने सिनेमाघरों में धीरे-धीरे अपनी पकड़ मज़बूत की; शुरुआती दो हफ़्तों की धीमी रफ़्तार के बाद इसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला.

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‘हनुमान अंश’: बजट और कमाई

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ‘हनुमान अंश’ ने ₹2 करोड़ के बजट के साथ बॉक्स ऑफ़िस पर ₹10 लाख की कमाई से शुरुआत की. शुरुआत में ‘आवारापन 2’ और ‘बंटवारा’ जैसी फ़िल्मों से मुक़ाबले के कारण इसकी कमाई घटी, लेकिन 17वें दिन स्थिति बदली और फ़िल्म की कमाई बढ़ने लगी. फिलहाल, फिल्म रोज़ाना ₹6 करोड़ से ₹9 करोड़ के बीच कमा रही है; खास बात यह है कि मंगलवार को इसकी कमाई में उछाल देखा गया.

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