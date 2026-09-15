Hanuman Ansh Box Office Collection: Neem Karoli Baba का चमत्कार! 2 करोड़ से बना डाले 263 करोड़! क्या 300 करोड़ का आकड़ा पार कर पाएगी फिल्म?

‘Hanuman Ansh’ Box Office Collections Day 39: स्पिरिचुअल ड्रामा ‘हनुमान अंश’, जिसकी बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई थी, अब दूसरी बड़ी रिलीज़ को कड़ी टक्कर दे रही है. 11 सितंबर, 2026 को रिलीज़ हुई यह फिल्म हाल ही में अपने 6वें हफ़्ते में एंटर हुई. वीकेंड में ज़बरदस्त कमाई के बाद, सोमवार की कमाई में बड़ी गिरावट देखी गई. हालांकि, फिल्म दर्शकों को खींच रही है, और लेटेस्ट ट्रेड नंबर्स के मुताबिक, यह अपने 6ठे हफ़्ते में Rs 300 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है.

‘हनुमान अंश’ इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 39

Sacnilk के मुताबिक, जिसे विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है, ‘हनुमान अंश’ ने 39वें दिन, यानी अपने छठे सोमवार को, इंडिया में 9,198 शो में Rs 8.25 करोड़ की नेट कमाई की. ये नंबर्स शनिवार के Rs 22.50 करोड़ के नेट कलेक्शन से 63.3% कम हैं. इसके अलावा, इससे भारत का कुल नेट कलेक्शन Rs 222.88 करोड़ हो गया है, जबकि कुल कमाई Rs 263.30 करोड़ हो गई है.

‘हनुमान अंश’ का दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 39वें दिन

इस बीच, सोमवार को, ओवरसीज मार्केट कलेक्शन ने कुल कमाई में Rs 2 करोड़ और जोड़ दिए. 39वें दिन की कमाई के बाद, ओवरसीज ग्रॉस Rs 16.50 करोड़ हो गया. इससे 39 दिनों के थिएटर रन के बाद ‘हनुमान अंश’ का दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन Rs 279.80 करोड़ हो गया.

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‘हनुमान अंश’ का हफ़्ते और दिन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हफ़्ता 1: Rs 1.08 करोड़

Rs 1.08 करोड़ हफ़्ता 2: Rs 0.40 करोड़

Rs 0.40 करोड़ हफ़्ता 3: Rs 10.40 करोड़

Rs 10.40 करोड़ हफ़्ता 4: Rs 61.00 करोड़

Rs 61.00 करोड़ हफ़्ता 5: Rs 90.25 करोड़

Rs 90.25 करोड़ दिन 36 (छठा शुक्रवार): Rs 10.50 करोड़

Rs 10.50 करोड़ दिन 37 (छठा शनिवार): Rs 18.50 करोड़

Rs 18.50 करोड़ दिन 38 (छठा रविवार): Rs 22.50 करोड़

Rs 22.50 करोड़ दिन 39 (छठा सोमवार): Rs 8.25 करोड़

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