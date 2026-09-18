‘Hanuman Ansh’ Box Office Collection Day 42: 300 करोड़ भी पार कर गई हनुमान अंश! नहीं ले रही रुकने का नाम; Mirzapur को भी दी धोबी पछाड़

‘Hanuman Ansh’ Box Office Collection Day 42: शोभिनव सत्या और विहान शेडगे की ‘हनुमान अंश’ ने थिएटर में अपनी रफ़्तार के 42वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ़्तार बनाए रखी. इस स्पिरिचुअल ड्रामा ने गुरुवार, 17 सितंबर को भारत में Rs 6.25 cr का नेट कलेक्शन किया. ताज़ा आंकड़ा पिछले दिन के Rs 6.00 cr के कलेक्शन से 4.2% ज़्यादा है. शोभिनव सत्या, विहान शेडगे, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी और गुलशन पांडे जैसे कलाकारों वाली इस फिल्म ने अपनी कुल कमाई में लगातार बढ़ोतरी की है. Sacnilk के मुताबिक, ‘हनुमान अंश’ ने अब भारत में Rs 243.38 cr का नेट कलेक्शन कर लिया है. इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन Rs 287.40 cr है.

‘हनुमान अंश’ का 42वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘हनुमान अंश’ ने 42वें दिन भारत में Rs 6.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म अपने 42वें दिन 9,160 शो में दिखाई गई. इसका लेटेस्ट डेली कलेक्शन, 41वें दिन कमाए गए Rs 6.00 करोड़ के मुकाबले 4.2% ज़्यादा है. फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन Rs 287.40 करोड़ हो गया है. इसका टोटल भारत में नेट कलेक्शन अभी Rs 243.38 करोड़ है. लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं कि फिल्म ने अपने छठे हफ़्ते में भी दर्शकों को खींचना जारी रखा है. फिल्म ने 42वें दिन ओवरसीज़ में Rs 1.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन भी किया. इससे इसकी कुल ओवरसीज़ ग्रॉस कमाई Rs 21.75 करोड़ हो गई है. भारत और ओवरसीज़ के आंकड़ों को मिलाकर, ‘हनुमान अंश’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन Rs 309.15 करोड़ हो गया है.

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‘हनुमान अंश’: वीकली बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

मूवी ने पहले हफ्ते में Rs 1.08 cr से ओपनिंग की और दूसरे हफ्ते में Rs 40 लाख कमाए. तीसरे हफ्ते की कमाई Rs 10.40 cr रही, जबकि चौथे हफ्ते में Rs 61.00 cr कमाए. इसके बाद फिल्म ने पांचवें हफ्ते में Rs 90.25 cr कमाए. छठे हफ्ते में, ‘हनुमान अंश’ ने अब तक Rs 80.25 cr कमाए हैं. छठे हफ्ते की शुरुआत 36वें दिन Rs 10.50 cr से हुई, इसके बाद 37वें दिन Rs 18.50 cr और 38वें दिन Rs 22.50 cr कमाए. फिल्म ने 39वें दिन Rs 8.25 cr और 40वें दिन Rs 8.25 cr कमाए. 41वें दिन Rs 6.00 cr कमाए, जबकि 42वें दिन Rs 6.25 cr और कमाए.

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