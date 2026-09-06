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Hanuman Ansh: कभी ‘हनुमान अंश’ पर लगने वाला था फ्लॉप का तमगा, अब 100 करोड़ पार हुई फिल्म; बीते 10 दिनों में रच दिया इतिहास

Hanuman Ansh Day 30 Box Office Collection: फिल्म 'हुनमान अंश' ने रिलीज के शुरुआती 21 दिनों में मात्र 12 करोड़ रुपये कमाए थे. और 30 दिनों में फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. इस फिल्म ने इतिहास रच दिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 6, 2026 10:51:47 AM IST

हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर पार किया 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा
हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर पार किया 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा


नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने ऐसा चमत्कार किया कि बड़ी-बड़ी फिल्में उसके सामने धराशाई हो गईं. रिलीज के 30 दिनों में फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया. मात्र 1.8 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने कई गुना अधिक कमाई कर ली है. अभी भी फिल्मों का जादू बरकरार है. आइए जानते हैं फिल्म ने शनिवार को कितना कलेक्शन किया. 

‘हनुमान अंश’ का 30वें दिन का कलेक्शन

‘हनुमान अंश’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 30 दिन हो चुके हैं. इसने बॉक्स ऑफिस पर 30वें दिन यानी शनिवार को 16.50 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने शुक्रवार को 10 करोड़ रुपये कमाए थे. अब मेकर्स को उम्मीद है कि यह फिल्म आज रविवार यानी 31वें दिन शानदार कलेक्शन कर सकती है. अब ये देखना दिलचस्प होगा. 

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फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म की कुल कमाई की बात करें, तो इसने खबर लिखे जाने तक कुल 101.04 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. मात्र 1.8 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने सभी बड़ी फिल्मों के धागे खोल दिए. 

शुरुआती 21 दिनों में कमाए थे सिर्फ 12 करोड़

फिल्म ने ओपनिंग डे पर मात्र 10 लाख रुपये कमाए थे. वहीं पहले सप्ताह फिल्म ने 1.08 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद फिल्म ने तीसरे सप्ताह तक 10.40 करोड़ रुपये कमाए. फिर शुरू हुआ असली चमत्कार और हनुमान अंश को देखने बच्चे-बड़े और बूढ़े सब पहुंचने लगे परिवार के साथ. इसका परिणाम ये हुआ कि आज 30 दिनों बाद फिल्म 100 करोड़ रुपये पार कर चुकी है. 

फिल्म के बारे में

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं. उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: 100 करोड़ से कुछ कदम दूर ‘हनुमान अंश’, 29 दिनों बाद भी कायम है जलवा; 50 साल पहले देखने को मिला था ऐसा मंजर

Tags: Hanuman Anshhanuman ansh box office collection
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